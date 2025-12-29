Tras celebrar navidad: Alexis Sánchez devuelve la ilusión al Sevilla con letal definición

Alexis Sánchez dejó atrás las lesiones musculares que complicaron su participación en la temporada 2025. El Bicampeón de América retornó este lunes a los entrenamientos del Sevilla y mostró su mejor faceta de cara al retorno de LaLiga.

El cuadro de Matías Almeyda realizó una importante práctica enfocados al próximo partido ante Levante. Por lo que se remató la jornada con un reducido entre titulares y suplentes.

Según indican desde España, Alexis participó de los titulares y mostró buen ánimo, como acostumbra desde que llegó al Sevilla. Pero lo que marcó la jornada fue su golazo para darle el triunfo a su equipo.

Tras gran jugada colectiva, el chileno controló sin problemas frente al arquero rival y con un amague lo dejó desparramado en el suelo. Con el arco a su disposición celebró el gol de la victoria. “Vamos niño”, destacaron sus compañeros que de inmediato fueron a celebrar su conquista.

Alexis Sánchez mostró una pincelada de su gran habilidad y confirma que está en su mejor momento en la madre patria. Incluso en redes sociales se le vio compartiendo la navidad con su pareja Alexandra Litvinova y con su pequeña hija.

Además tuvo tiempo para regalonear a sus queridos perritos. A tal punto que la cuenta de Atom y Hunter publicaron los premios que les dio Alexis para celebrar la noche buena. Envión de energía que será crucial para la recta final de temporada que se avecina en 2026. Tanto para que Sevilla se aleje del descenso y pueda meterse en copas internacionales, como para asegurar la renovación de Sánchez.

Alexis Sánchez compartió la navidad junto con sus perritos regalons

¿Cuándo juega Sevilla?

El equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo vuelve a jugar en el 2026. En LaLiga se toman un pequeño descanso por las fiestas de final de año y la primera semana de enero retoman el fixture.

Así las cosas, el calendario indica que el sábado 4 de enero recibe al Levante que es colista absoluto. De ganar el Sevilla, además de respaldar a Matías Almeyda, podría quedar cerca de puestos de copas internacionales.