En toda la trayectoria de Alexis Sánchez en el fútbol europeo, la cual ya lleva 17 años, hubo dos etapas que serán recordadas como las más negativas. De ellas, la que pica en la cima es su experiencia en el mítico Manchester United inglés.

Apenas estuvo allí durante 17 meses, entre enero del 2018 y julio del 2019, luego que pagaran al Arsenal cerca de US$70 millones de dólares. Fue por lejos su peor experiencia en Europa y se fue sin conseguir mayores logros deportivos.

Más allá de que Alexis logró continuar exitosamente su carrera, en Manchester todavía no olvidan su paso por el United. Tanto es así que el prestigioso medio inglés The Telegraph, puso al chileno entre los peores fichajes de la historia.

Alexis en Top 3 de los peores refuerzos del Manchester United

La publicación tomó en cuenta las 71 contrataciones que realizaron los Red Devils desde que Sir Alex Ferguson dejó la dirección técnica del club en 2013. En el podio aparecen el portugués Bruno Fernandes, el sueco Zlatan Ibrahimovic y el español Juan Mata.

En la parte baja de la clasificación, The Telegraph puso como el peor fichaje del Manchester United post Fergie a Jadon Sancho, por el que pagaron US$87 millones de dólares en 2021. Atrás aparece el brasileño Antony, con US$100 millones en 2022. En el tercer puesto, aparece Alexis Sánchez.

Tan mala es la evaluación con el tocopillano, que supera en la evaluación a otros futbolistas de pobrísimo paso por los Red Devils, como los argentinos Ángel Di María y Marcos Rojo, el colombiano Radamel Falcao, y un integrante del actual plantel, el uruguayo Manuel Ugarte.

Los números de Sánchez en los Red Devils

Entre torneos locales y Champions League, Alexis disputó con Manchester United un total de 2.781 minutos en 45 encuentros, donde registró cinco goles y nueve asistencias.

