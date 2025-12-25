En su prime en Arsenal: El positivo registro de Alexis Sánchez en el boxing day

El fútbol no para y este viernes 26 de diciembre vuelve a rodar la pelota en la Premier League. En está jornada se vive el boxing day tras navidad. Fecha que en el caso del fútbol chileno, el máximo representante tiene nombre y apellido: Alexis Sánchez.

El Tocopillano brilló en la Premier League con la camiseta del Arsenal y en 2014 protagonizó uno de los partidos más recordados en su paso por los gunners ante el Queens Park Rangers.

En la jornada del 26 de diciembre, el formado en Cobreloa las hizo todas. Primero falló desde los doce pasos ante Robert Green. El golero adivinó el remate ya que tuvo la ayuda de Eduardo Vargas que por ese entonces vestía la camiseta del QPR junto con Mauricio Isla.

La postal que marcó dicho encuentro: Vargas informando a su portero donde iba a patear Alexis

Pero tras ello, Alexis marcó de cabeza y luego asistió a Tomas Rosicky en el triunfo por 2-1 en el Emirates Stadium y ante más de 59 mil hinchas que llegaron al recinto londinense.

Ahora el registro en los ‘boxing day’ para Alexis son positivos, al menos en el Arsenal. Luego en 2015, no jugó por lesión y los gunners lo sufrieron: Derrota por 4-0 ante Southampton.

En 2016 tuvo su revancha y con Sánchez en cancha vencieron 1-0 al West Bromwich. En su último año en Arsenal logró marcar un doblete en el triunfo por 3-2 ante Crystal Palace. Por lo que cada vez que jugó alegró la navidad de los gunners.

¿Qué partidos se disputan en el boxing day 2025?

Para esta temporada, y por la cercanía del viernes con el fin de semana, solo se disputará un partido por el ya mencionado boxing day. Según indica el fixture de la Premier League dicho encuentro será entre Manchester United y Newcastle. El partido será transmitido por Disney+ y comienza a las 17:00 horas.

