No es Mauricio Isla: avisan que U Católica busca retorno de otro ex seleccionado chileno

U Católica en alerta tras la mala noticia que recibió con la lesión de Tomás Asta-Buruaga. El defensa que las hacía de lateral derecho sufrió la rotura de ligamento cruzado interior de una de sus rodillas, por lo que se pierde al menos seis meses el torneo.

Con ese panorama, los cruzados decidieron salir al mercado, ya que el reglamento les permite hacer un fichaje extraordinario en estos casos. Si bien sonó fuerte Mauricio Isla, es otro el “retornado” que toma fuerza.

Se trata de Guillermo Soto, jugador que hasta el año pasado pertenecía al plantel de la UC y que partió al fútbol argentino a tener continuidad. Por eso, su destino podría estar nuevamente junto a la franja tras el caso Asta-Buruaga.

¿Vuelve a U Católica? Así va el ciclo de Soto en Argentina

Guillermo Soto es la gran carta que baraja U Católica para que retorne al club desde Argentina, según informó el periodista Bruno Sampieri. El defensa está a préstamo en Tigre, tras partir de la UC el año pasado.

Soto se fue a mitad del año pasado /Photosport

Si bien el préstamo inicio contemplaba un año y medio en El Matador de Argentina, la urgencia por la lesión de Asta-Buruaga tiene de cabeza a la UC buscando su reemplazo. Es ahí donde Soto suma bonos para volver.

Publicidad

Publicidad

En Tigre, el lateral derecho no juega desde el 29 de enero, tras una lesión que lo tuvo inactivo por meses. Desde su arribo a mitad de año 2025 jugó 18 partidos, perdiendo terreno este año.

ver también Aconsejan a la UC tras lesión de Asta-buruaga: “Basta de traer jugadores que no están a la altura”

U Católica ya descartó de plano a Mauricio Isla y mientras mira de reojo a Guillermo Soto alista su debut en la Copa de la Liga. Este será el domingo 22 de marzo, cuando reciba a U de Concepción en el Claro Arena, a las 18:00 horas.