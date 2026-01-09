En lo que ha sido un habitual del mercado de pases, voces de ex jugadores e hinchas de Colo Colo pusieron el grito en el cielo para fichar a un viejo conocido en el arco: Ignacio González.

El Nacho dio la vuelta larga en el fútbol chileno y con sus vistosas atajadas ha brillado como uno de los mejores metas del torneo. Por eso en este mercado nuevamente sonó fuerte para volver a Macul.

Sin embargo, desde Colo Colo han priorizado otras zonas para reforzar el plantel y por ahora no hay noticias de un arquero. Por eso, desde Viña del Mar se movieron rápido para confirmar a su cotizado guardameta.

Ignacio González renueva y dice adiós a la opción de Colo Colo

El arquero Ignacio González volvió a ser opción para el arco de Colo Colo, pero finalmente fue confirmada su continuidad en Everton. El formado en Macul va por su tercer año consecutivo en Viña del Mar.

“Ignacio González Catalán ha renovado su compromiso con nuestros colores y seguirá defendiendo el arco Oro & Cielo para los desafíos de la temporada 2026″, abisó el elenco ruletero.

Si bien hubo dudas en su contrato, lo cierto es que el club administrado por el Grupo Pachuca oficializó la renovación. Eso, junto al mensaje apelando a la “jerarquía, liderazgo y sentido de pertenencia para seguir cuidando nuestra historia desde el arco”.

González lleva dos años siendo titular en Everton, donde arribó tras buena campaña en O’Higgins 2023. A sus 36 años está más vigente que nunca y seguirá brillando en la portería Oro y Cielo.