Marcos Bolados era uno de los nombres anotados en la lista de salidas del Monumental, pero la situación dio un giro total. En plena pretemporada, el delantero de Colo Colo se lesionó de gravedad.

Este martes por la noche se confirmó que el atacante sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lo que lo dejará fuera de las canchas por los siguientes seis meses.

Con esto, el plan de Colo Colo de mandarlo a préstamo quedó en nada. Y estaba todo listo. El periodista Cristián Alvarado confirmó que Marcos Bolados ya tenía acordada su salida a un equipo de región y se iba a despedir de sus compañeros cuando sufrió la terrible lesión.

“Ese día que se termina lesionando o al día siguiente se iba a despedir y se iba a ir a Everton. Estaba todo resuelto, no iba a seguir, iba a ir a préstamo a Viña del Mar”, confirmó el reportero en De Puntete.

La lesión de Marcos Bolados en Colo Colo

En Colo Colo, Aníbal Mosa confirmó quién reemplazará a Marcos Bolados al confirmarse su baja. “Es muy mala suerte lo que le pasó, es lamentable, una lesión larga y complicada que le sucedió“, dijo en un principio.

“Nosotros estábamos conversando porque él también quería salir, teníamos un acuerdo con un club, pero le ocurrió esto. Ese lugar lo va a tomar Cristián Zavala“, ratificó el timonel de los albos.