O’Higgins de Rancagua fue hasta Argentina para quedarse con Francisco González a mediados del año pasado. Y el inicio del ex jugador de Defensa y Justicia en 2026 ha sido de altísimo nivel: le anotó un golazo a Bahía de Brasil. También le convirtió a Tolima de Colombia.

Por si eso fuera poco, González aportó con una asistencia en el duelo que el Capo de Provincia le ganó a Universidad Católica. Un centro genial a tres dedos que encontró justo a tiempo al zurdo Bastián Yáñez, quien empalmó la pelota con éxito para anotar el 1-0 decisivo.

El futbolista surgido de Newell’s Old Boys, quien jugó el Preolímpico Sub 23 con la selección de Argentina, fue escogido como la figura del partido. “Gracias a dios nos estamos haciendo muy fuertes acá de local, este equipo se lo merece, en el día a día, entrenar y trabajar con ellos es muy positivo”, expuso Panchito.

Francisco González ante Jimmy Martínez. (Jorge Loyola/Photosport).

Tiene 24 años y encontró algo muy valioso en su estadía en Rancagua. “Gracias a la gente, en cada partido me sorprende más: Viene y nos aliente si ganamos, perdemos y empatamos. Eso se valora muchísimo, hacen un esfuerzo muy grande por venir a alentarnos. Esperamos seguir por este camino”, dijo el oriundo de Ordóñez.

Francisco González es una figura de O’Higgins que firmó un contrato hasta diciembre de 2028 y llegó desde Defensa y Justicia de Argentina. Sigue con su progreso en cuanto al rendimiento. “Siempre tratamos de buscar ganar todos los partidos”, dijo el zurdo, un protagonista del equipo de Lucas Bovaglio.

“Se puede dar como no, pero que la gente se quede tranquila. Este grupo deja la vida dentro del campo, hoy se notó también. Realmente es un envión anímico muy grande, sabemos el club y los jugadores que tiene Católica. Y a la gente, que cada día me sorprende más”, sentenció Panchito González, quien salió ovacionado.

Francisco González no pudo derrotar a Vicente Bernedo. (Jorge Loyola/Photosport).

En los 62′, Benjamín Schamine reemplazó a González, quien ya piensa en esa revancha contra Deportes Tolima en Colombia: será el miércoles 11 de marzo a contar de las 21:30 horas con un marcador global de 1-0 a favor de los celestes.

O’Higgins le puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas en la Liga de Primera 2026.