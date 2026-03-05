O’Higgins tomó una importante ventaja (aunque mínima) en su duelo ante Deportes Tolima por fase 3 de Copa Libertadores, tras ganar por 1-0 en Rancagua con la anotación de Francisco González al finalizar el primer tiempo.

De cara a la revancha del próximo miércoles 11 de marzo en la montañosa ciudad colombiana de Ibagué, el importante paso que dio el “Capo de Provincia” en el marcador, se reducirá tras una decisión que favorece al conjunto “pijao”.

La colosal ventaja que tendrá Tolima ante O’Higgins

Todos fuimos testigos del desgaste físico que acarrea un partido de Copa Libertadores, de hecho las principales figuras celestes salieron del cotejo por el evidente cansancio que sufrieron en “El Teniente” de Rancagua.

Y es en este punto donde comienzan los problemas para O’Higgins. Previo al viaje a Colombia, deberán recibir a Universidad Católica por la sexta fecha en Liga de Primera. Esto obligará al técnico Lucas Bovaglio a rotar su plantel.

Mientras el cuadro nacional se “saque los ojos” ante los cruzados, Tolima llegará con piernas frescas al duelo de vuelta por Libertadores, luego que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) suspendiera su duelo por el torneo local ante Independiente Santa Fe.

Y si a esto le sumamos el extenso viaje aéreo que deberá realizar O’Higgins para llegar a Ibagué, el elenco chileno deberá realizar una auténtica proeza para meterse en la fase de grupos. Difícil, sí. Imposible, nada.

En síntesis

O’Higgins jugará este sábado 7 de marzo por Liga de Primera ante Universidad Católica en Rancagua.

jugará este por Liga de Primera ante Universidad Católica en Rancagua. Deportes Tolima llegará con descanso tras la suspensión de su partido por la FCF .

llegará con descanso tras la suspensión de su partido por la . 11 de marzo es la fecha de la revancha por Copa Libertadores en la ciudad de Ibagué.

¿Cuándo es la revancha?

El duelo de vuelta por fase 3 de Copa Libertadores entre O’Higgins y Deportes Tolima se disputará el próximo miércoles 11 de marzo desde las 21:30 horas en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

