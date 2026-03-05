Un duro arranque de temporada está enfrentando Coquimbo Unido, el campeón de la Liga de Primera, que al parecer aún extraña la salida de varias figuras y sobre todo al entrenador Esteban González.

El cuadro Pirata ha perdido más que ganado, debido a que registra dos triunfos y tres derrotas, por lo que está muy cuestionado el entrenador argentino nacionalizado chileno Hernán Caputto.

Las malas noticias atormentan al campeón chileno antes de conocer a sus rivales en la Copa Libertadores, puesto que no podrá contar con uno de sus grandes fichajes por toda la temporada: el TAS castiga a Rodrigo Holgado.

El TAS castiga a Rodrigo Holgado y no podrá jugar en 12 meses

El abogado argentino Marcelo Bee Sellares, especialista en derecho deportivo, publicó la resolución del TAS contra los jugadores que falsificaron documentos para representar a Malasia, entre ellos el delantero de Coquimbo Unido.

“El TAS ratifica la falsificación de documentación, sobre la elegibilidad de jugadores para representar a la selección de Malasia”, explica el citado jurista sobre la medida del ente con sede en Suiza.

“El Court of Arbitration for Sport (TAS) modificó parcialmente la sanción impuesta por la FIFA a siete futbolistas vinculados al caso de elegibilidad internacional para la selección de Malasia”, agregó sobre la decisión que afecta a Rodrigo Holgado.

Rodrigo Holgado podrá ser parte de Coquimbo Unido, pero no tendrá la opción de jugar partidos oficiales por 12 meses, por lo que desde ya es baja por toda la temporada, situación que impacta al campeón chileno.

“La suspensión corre desde el 5 de marzo de 2026, con reconocimiento del tiempo ya cumplido”, cerró.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera