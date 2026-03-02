El gran artífice del histórico título de Coquimbo Unido fue Esteban González. Ahora en Querétaro de México, habló del contraste que hay en el torneo que hoy dirige en relación al fútbol chileno.

El Chino lideró una de las campañas más memorables que recuerde la Liga de Primera. Contra todo pronóstico, guio a los Piratas hasta el puerto de campeón. Su rendimiento fue tan bueno, que desde México recibió un WhatsApp para dirigir en su torneo.

El análisis de Esteban González

Esteban González no ha tenido un comienzo fácil en Querétaro. En siete partidos suma solo 7 puntos, estando en el penúltimo lugar de la Liga MX. A pesar de esto, está tranquilo y aseguró que se siente respaldado. De hecho, comparó al fútbol chileno con el torneo azteca.

“La mayor diferencia es la física, pero el torneo chileno, como también lo he dicho acá, ha crecido tácticamente y esa también es una gran diferencia a favor del fútbol chileno. Acá son equipos que están los 90 minutos a una intensidad muy grande“, indicó González a Radio ADN.

“Aparte de la diferencia física, hay también una diferencia económica. Cuando nosotros llegamos acá, el plantel ya estaba 100% conformado. Más allá de la base de jugadores, hay un proyecto importante, que es lo que nos sedujo a nosotros, pero no podemos desconocer que hay equipos con tremendos planteles: América, Cruz Azul, Chivas y Toluca“, complementó el Chino.

Esteban González suma 1 triunfo, 3 empates y 3 derrotas en México. Imagen: Getty

Después de ser campeón con Coquimbo Unido, Esteban González aseguró que no recibió ningún ofrecimiento de un club grande de Chile. Además, explicó que fue más llamativo para él salir al extranjero antes que quedarse en los Piratas a dirigir la Libertadores.

“Después de la campaña que se hizo, yo no podía seguir esperando a un equipo ‘X’. Yo tomo la decisión según lo que tenía sobre la mesa y la hora de dirigir Copa Libertadores no me quitaba el sueño. Sí es algo importante, pero uno tiene que estar donde lo quieran”, cerró Esteban González.