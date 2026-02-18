San Valentín no fue el Día de los Enamorados para los hinchas del Querétaro. El cuadro dirigido por el chileno Esteban González cayó apabullado ante un modesto San Luis y se complicó en la tabla de posiciones de la Liga MX.

No ha sido un buen comienzo de temporada para el Chino González. El ex entrenador de Coquimbo Unido asumió el desafío de dirigir en México, pero el Querétaro va en la posición 14 de 18, con sólo un partido ganado, dos empatados y tres perdidos.

La derrota ante San Luis fue preocupante. No tan sólo porque era un rival a vencer, sino que debido al 3-0 propinado por el elenco de Potosí. La pregunta que queda flotando es sobre la continuidad de Esteban González, dado los resultados.

Fabián Estay pone la pelota al piso

Para saber con certeza cuáles son las sensaciones que hay en México con relación a Esteban González, RedGol fue a preguntarle directamente a Fabián Estay, ex jugador de la Selección Chilena, con vasto recorrido por la Liga mexicana y, actualmente, comentarista para una cadena televisiva cuate.

Para Estay, la cosa no es tan sencilla como simplemente ver los resultados del Querétaro para evaluar a Esteban González. “Todavía no sé qué proyecto existe en el Querétaro. hicieron una gran inversión y la idea es armar un equipo competitivo. Hay que entender, eso sí, que el Querétaro es un equipo que siempre está peleando”, empezó diciendo el ex seleccionado nacional.

“Esteban González agarró Coquimbo cuando estaba embalado, habían hecho una buena temporada con el Nano Díaz, los conocía perfectamente. Ahora vino a otro país, con una idiosincrasia diferente, con un plantel de bajo perfil en comparación con los seis, siete, equipos poderosos”, analizó.

Clama por paciencia

Además de analizar al propio Querétaro, Fabián Estay aseguró que el club, con nuevos dueños, está en una especie de transición, por lo que cabría conservar la calma. “Si el proyecto es tenerlo hasta el fin de torneo, van a pasar estas cosas, porque para ser competitivo y estar en los primeros ocho, tendrán que tener paciencia“, exclamó el actual comentarista.

“Para pensar que puede ser protagonista en el fútbol mexicano, tendría que tener un plantel diferente. Uno competitivo. Tienes armas para competir, pero en comparación con los otros equipos mexicanos es muy difícil. El Querétaro debe estar en el número 14 o 15 sobre 18 equipos“, agregó, poniendo, eso sí, el duelo ante San Luis como una arista preocupante.

“El equipo juega de forma diferente, pero hay que entender que para estar entre los ocho primeros, no puede perder más puntos. San Luis era un equipo al que había que ganarle y les pasaron por encima. Entonces, claro, la forma preocupa”, dijo, para finalmente cerrar su análisis.

“La gente dice que Querétaro tiene cosas, pero hay que ver si tienen paciencia. Por el momento, creo que está firme Esteban en el fútbol mexicano“, cerró Fabián Estay.

