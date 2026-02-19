Universidad de Chile tiene un trascendental partido este fin de semana, cuando le toque recibir a Deportes Limache por la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026, en el Estadio Nacional.

Los azules no han conseguido triunfos de la mano del técnico Francisco Meneghini, por lo que es clave una victoria para quitar presión al plantel, justo en la fecha previa al Superclásico contra Colo Colo en el Monumental.

Por lo mismo, el técnico nuevamente decidió mover sus piezas para su formación titular, pero no el esquema, de manera de permitir el ingreso de Felipe Salomoni y Javier Altamirano.

Francisco Meneghini tiene la presión de un triunfo luego de tres fechas sin victorias en la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Los dos cambios de la U ante Limache

Universidad de Chile está muy necesitada de triunfos en el torneo, lo que permita tener un suspiro en un complicado inicio de temporada, aunque enfrente tendrán al sorprendente puntero.

Según información del medio Emisora Bullanguera, la U tendrá dos importantes cambios de parte de Paqui, con los regreso de Felipe Salomoni, quien ingresará por Diego Vargas, además de Javier Altamirano por Israel Poblete.

En ese sentido, mantiene la estructura de juego, pero va rotando en nombres para encontrar la forma de frenar a Limache y marcar goles, lo que ha sido una de las mayores críticas.

La U formará con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia en la defensa; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni; Lucas Assadi; Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas en delantera.