Universidad de Chile ultima detalles para recibir a Deportes Limache este domingo, por la cuarta fecha de la Liga de Primera. Los azules están obligados a conseguir su primer triunfo frente al actual y flamante puntero de la tabla.

En conferencia de prensa en el CDA habló el cuestionado entrenador del Chuncho, Francisco Meneghini. Además de lo puntual, el deté abordó el complicado caso de Lucas Romero, el mediocampista paraguayo de 23 años que llegó como refuerzo este 2026.

El joven guaraní llegó al Chuncho convencido de sumar minutos y acaparar la atención necesaria para ratificar un lugar en la nómina de la selección paraguaya en el Mundial 2026, pero apenas registra 45′ contra Audax Italiano, suplente contra Huachipato y Palestino.

“El criterio que utilizamos es el mismo con todos. Los evalúo semana a semana. Más allá de cómo lo vea, yo pienso en lo mejor para el equipo. Al principio, era muy importante darle rodaje para el proceso de adaptación que vive, que tuviera protagonismo, viene de otro perfil de equipo“, dijo Paqui sobre Romero.

Romero tapado en la U por Poblete… y el resto

Agregó que “lo veo bien, participó de la pretemporada bien, pero después yo opté por Israel Poblete que ya está más adaptado a la liga y se conoce con el resto. Lucas es más posicional, incluso puede jugar de central y nos entrega otro tipo de alternativas”.

Romero fue titular contra Audax en el debut y tras 45′ desapareció en la U.

Asimismo, Meneghini agrega que “para el partido con Limache debemos tener un mediocampo con mucha precisión y velocidad alta de circulación de balón. Disponemos de distintas variantes, no todos los partidos demandan lo mismo“.

Cabe recordar que Romero nuevamente no aparece entre los probables titulares contra Limache. Meneghini ha probado un mediocampo con Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Felipe Salomoni y Lucas Assadi.

El refuerzo paraguayo de Universidad de Chile ve seriamente complicada su presencia en el próximo Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

