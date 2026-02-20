Universidad de Chile tiene novedades para el trascendental partido de este domingo contra el puntero Deportes Limache, por la cuarta fecha de la Liga de Primera. Con dos empates y una derrota, los azules están obligados a conocer el triunfo.

Si bien el entrenador Francisco Meneghini ha trabajado una formación con dos cambios, a falta del último entrenamiento, las noticias llegan respecto a la citación del Chuncho.

Según informa BolaVip Chile, Paqui incluyó en la nómina a Marcelo Díaz. El capitán de los azules es considerado por primera vez este 2026 tras someterse a una operación en talón del pie izquierdo, terminada la temporada pasada.

Carepato venía entrenando desde hace unas semanas y por fin está en condiciones de ser alternativa, aunque comenzará el duelo desde el banco.

Dos bajas obligadas en la U contra Limache

Eso sí, Meneghini también tiene malas noticias, pues no podrá contar con dos de sus refuerzos, ambos bajas obligadas por lesión y aspectos físicos, respectivamente.

El delantero Octavio Rivero quedó descartado por su rebelde sinovitis en su rodilla y no entra en la citación. Por su parte, el lateral izquierdo, Marcelo Morales, sigue poniéndose a punto en lo físico.

“En el CDA no quieren arriesgarlo antes de tiempo (a Morales) y prefieren que recupere su mejor forma antes de lanzarlo a la cancha en un partido de tanta intensidad”, sostiene BolaVip.

La U recibe a Limache este domingo 22 de febrero, desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional, por la fecha 4 de la Liga de Primera. Los azules preparan con once con Gabriel Castellón al arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni; y Lucas Assadi en mediocampo; Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas en el ataque.

