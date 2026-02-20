Es tendencia:
Universidad de Chile

Novedades en la citación de U de Chile contra Limache: esperado regreso y dos refuerzos fuera

La U tiene un regreso histórico en la citación para enfrentar a Limache: reaparece Marcelo Díaz. Además, Paqui no podrá contar con dos refuerzos.

Por Diego Jeria

El regreso y las bajas de la U en la citación contra Limache.
El regreso y las bajas de la U en la citación contra Limache.

Universidad de Chile tiene novedades para el trascendental partido de este domingo contra el puntero Deportes Limache, por la cuarta fecha de la Liga de Primera. Con dos empates y una derrota, los azules están obligados a conocer el triunfo.

Si bien el entrenador Francisco Meneghini ha trabajado una formación con dos cambios, a falta del último entrenamiento, las noticias llegan respecto a la citación del Chuncho.

Según informa BolaVip Chile, Paqui incluyó en la nómina a Marcelo Díaz. El capitán de los azules es considerado por primera vez este 2026 tras someterse a una operación en talón del pie izquierdo, terminada la temporada pasada.

Carepato venía entrenando desde hace unas semanas y por fin está en condiciones de ser alternativa, aunque comenzará el duelo desde el banco.

Dos bajas obligadas en la U contra Limache

Eso sí, Meneghini también tiene malas noticias, pues no podrá contar con dos de sus refuerzos, ambos bajas obligadas por lesión y aspectos físicos, respectivamente.

Marcelo Díaz citado en la U por primera vez este 2026 tras su operación de talón.

Marcelo Díaz citado en la U por primera vez este 2026 tras su operación de talón.

El delantero Octavio Rivero quedó descartado por su rebelde sinovitis en su rodilla y no entra en la citación. Por su parte, el lateral izquierdo, Marcelo Morales, sigue poniéndose a punto en lo físico.

“En el CDA no quieren arriesgarlo antes de tiempo (a Morales) y prefieren que recupere su mejor forma antes de lanzarlo a la cancha en un partido de tanta intensidad”, sostiene BolaVip.

La U recibe a Limache este domingo 22 de febrero, desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional, por la fecha 4 de la Liga de Primera. Los azules preparan con once con Gabriel Castellón al arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni; y Lucas Assadi en mediocampo; Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas en el ataque.

