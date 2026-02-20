Universidad de Chile no encuentra el triunfo en el inicio del 2026 con empates contra Audax Italiano y Palestino, más la derrota contra Huachipato. El rendimiento azul tiene desde ya cuestionado a Francisco Meneghini, quien asumió esta temporada como entrenador de la U.

En conversación con RedGol, el ex entrenador de la U y campeón con los azules, Héctor Pinto, puso el grito en el cielo porque considera que el mensaje de Paqui no llega a los jugadores.

“Todos los técnicos que están en equipos grandes, en equipos acostumbrados a ganar, pasan por estas situaciones. Pasa que hay tres o cuatro partidos en los que no ganas y se te empieza a cuestionar”, dijo Pinto.

El histórico azul agrega que “las presiones son dobles. Está la presión de ganar, ganar y ganar, y de jugar bien para dejar contenta a la gente. El hincha cree que no hay que dar mucho tiempo”.

Héctor Pinto no quería a Meneghini en la U

“Nunca me gustó Meneghini. Yo pensaba que iba a llegar otro entrenador. Pero después lo pensé y el estuvo en la U, conoce a la U. Estuvo con Sampaoli y Beccacece. Sabe de la presión que hay en la U, que tiene que ganar y gustar“, complementó.

Y alerta: “pero a mí de verdad el discurso de Paqui todavía no concuerda con lo que veo en la cancha. Lo que dijo que iba a hacer no concuerda yeso es grave. Con Álvarez se veía que jugaban bien al fútbol, incluso cuando no se ganaba. Álvarez reflejaba en la cancha lo que decía“.

Además, Héctor Pinto aborda una responsabilidad del DT, pero que también incumbe a los jugadores del plantel…

“Me llama mucho la atención que todavía hay jugadores que no han alcanzado su nivel, el rendimiento individual que se espera de ellos… Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz o Franco Calderón. Todavía no alcanzan el nivel que mostraron el año pasado”, expone.

Héctor Pinto sentencia que “se han demorado en alcanzar el nivel para que no perjudique lo grupal. si no funciona lo individual, es difícil que funcione el colectivo”.