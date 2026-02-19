La gira sudamericana de la ATP históricamente le ha entregado buenos resultados a los jugadores chilenos y en 2026 no es la excepción, con Alejandro Tabilo (68°) como gran protagonista.

El número 1 del tenis chileno sigue firme en el ATP 500 de Río de Janeiro, donde la noche del miércoles se metió en los cuartos de final, tras vencer al italiano Francesco Passaro (163°).

Tabilo sufrió más de la cuenta para vencer al europeo, quien sufrió una lesión de muñeca durante el partido e igual siguió jugando. El nacional se terminó imponiendo por 4-6, 7-6 (0) y 6-2 en la arcilla carioca.

Gran avance de Alejandro Tabilo en el ranking ATP

Alejandro Tabilo logró un lindo récord personal, puesto que por primera vez en su carrera alcanza dos cuartos de final consecutivos a nivel ATP, gracias a lo hecho en Buenos Aires y ahora en Río.

El nacido en Toronto empieza a recuperar terreno en el ranking mundial, y en el escalafón live tuvo un tremendo salto y aparece, por ahora, en el casillero 57° del mundo, es decir, ya subió 11 peldaños.

Alejandro Tabilo vive un buen momento. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Por los cuartos del certamen brasileño se mide ante el argentino Thiago Tirante (92°), que viene de derrotar al sembrado número 1 del torneo, el también transandino Francisco Cerúndolo (19°), y si vuelve a ganar el chileno quedará cerca de la plaza 52°.

Alejandro Tabilo volverá a saltar a la cancha este viernes, cuando en horario por confirmar se medirá ante Thiago Tirante por el paso a semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro.