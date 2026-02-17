Uno de los mejores tenistas de todos los tiempos es el estadounidense John McEnroe, quien a punta de talento llegó a ser el número 1 del ranking de la ATP.

El zurdo ganó siete Grand Slam y se robaba corazones con su irreverencia dentro de la cancha, sin embargo, se ganó críticas porque muchos aseguraban que si hubiese sido 100% profesional habría ganado más torneos majors.

El propio McEnroe confirmó esta situación, al compararse con el Big Three de Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal, señalando que podría haber hecho algo similar a ellos.

McEnroe habló de su carrera y elogió al Big Three

John McEnroe habló con el sitio oficial de la ATP y señaló que debería haberse esforzado más, tal como lo hicieron el suizo, el serbio y el español.

“Siguen insistiendo. Puede que sea un poco tarde, pero la lección que aprendí es que quizás debería haberme esforzado un poco más en lugar de esperar a ver qué pasaba. Así que, al lidiar con todo esto, aprendes lecciones de vida que, más adelante, probablemente te hagan mejor persona”, dijo el zurdo.

Luego, recalcó que el tempranero retiro del sueco Björn Borg a los 26 años lo perjudicó, puesto que se fue su gran competidor en el circuito profesional.

“Cuando me convertí en número uno, desafortunadamente coincidió con la decisión de mi mayor rival de no jugar más. Fue desgarrador, en cierto modo”, dijo el norteamericano.

“Eso me llevó a luchar con la sensación de que me había metido en algo un poco abrumador, y me llevó un tiempo darme cuenta. Para cuando lo entendí, seguía ahí, terminando número uno el tercer o cuarto año. Pero después de eso, al elevarme a ese nivel, pensé: ‘Bueno, ahora sí que lo he demostrado'”, cerró John McEnroe sobre la ausencia de un rival de peso.

