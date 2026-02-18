Una dura batalla le está planteando su rodilla derecha a Carlos Palacios. El jugador de Boca Juniors no ha visto minutos en la actual temporada, debido a una sinovitis que lo aqueja desde los primeros días del año.

Si bien ya podría estar vistiéndose de xeneize para el duelo ante Racing de Avellaneda, por la próxima fecha de la Liga Argentina, lo cierto es que no fue ni citado. La figura chilena sigue no estando en los planes del DT.

¿Por qué? La incógnita retumba en la cabeza de los conocedores del fútbol y del hincha de Boca Juniors. Carlos Palacios recibió el alta médica, hace trabajos con pelota y entrena a la par de sus compañeros, pero la citación para el crucial duelo ante Racing brilla por su ausencia.

Problemas aclarados

Según los medios trasandinos, Carlos Palacios no estaría aún a punto, por lo que su presencia ante Racing se evitará, para no apurarlo. En su lugar fue llamado Tomás Aranda.

Pero, es otra la versión que maneja Coke Hevia en Pauta de Juego. El periodista nacional reveló noticias menos auspiciosas con relación a La Joya y podría perderse, incluso, un posible llamado a la Selección Chilena.

“Me llega una información desde Argentina. Carlos Palacios no está ni cerca de estar apto y cuidado, no es nada grave, pero puede pasar por el bisturí. Es complicado. Y queda descartado de inmediato para la Selección en marzo, aunque no venía siendo considerado por Córdova“, reveló Hevia, quien de esta manera negó la posibilidad de que la Joya vuelva pronto a la titularidad en Boca Juniors.

Mal 2026 para Carlos Palacios, hasta el momento

