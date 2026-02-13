Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol argentino

La gran sorpresa de Carlos Palacios en su regreso a Boca Juniors: “Estoy feliz de esta de vuelta”

El jugador superó una rebelde lesión por lo que está disponible para ayudar a sus compañeros, en un irregular comienzo.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Carlos Palacios regresó a los entrenamientos de Boca.
Carlos Palacios regresó a los entrenamientos de Boca.

Carlos Palacios prepara su regreso a Boca Juniors, luego de que dejó atrás una sinovitis en su rodilla derecha lo que le permite ser opción nuevamente para el técnico Claudio Úbeda.

El ex Colo Colo se perdió los duelos de la pretemporada, además de los cuatros primeros partidos del cuadro Xeneize, donde acumula dos victorias y dos derrotas.

Por lo mismo, la aparición nuevamente en los entrenamientos y la posibilidad de ser opción tiene contento al jugador, quien destacó su motivación en el regreso a las canchas.

“Estoy muy feliz de estar de vuelta, ya full mentalizado en lo que viene este año”, comentó brevemente Carlos Palacios con Redgol.

Carlos Palacios entrena en Boca Juniors con los Tiempo Maestro de Nike.

Carlos Palacios entrena en Boca Juniors con los Tiempo Maestro de Nike.

Alivio en Boca: Carlos Palacios vuelve a entrenar y podría jugar el fin de semana

ver también

Alivio en Boca: Carlos Palacios vuelve a entrenar y podría jugar el fin de semana

Carlos Palacios regresa con los Tiempo Maestro

El regreso de Carlos Palacios para sumar minutos en Boca Juniors vendrá acompañado de una tremenda sorpresa, porque mostrará sus nuevos zapatps: Tiempo Maestro.

Publicidad

El ex Colo Colo se luce como embajador del calzado de la marca Nike, lo que ahora lo tiene brillando tras dejar atrás una rebelde lesión que lo tenía al margen del equipo.

“El nuevo Tiempo Maestro es muy cómodo. Es un zapato que se adapta perfecto al pie”, destacó.

Lee también
Palacios y Pizarro entre los 10 jugadores más caros en Argentina
Internacional

Palacios y Pizarro entre los 10 jugadores más caros en Argentina

Cuando más lo necesitan: Carlos Palacios reaparece en Boca Juniors
Internacional

Cuando más lo necesitan: Carlos Palacios reaparece en Boca Juniors

Boca Juniors celebra gracias a un chileno: Nacionalización libera cupo
Internacional

Boca Juniors celebra gracias a un chileno: Nacionalización libera cupo

Pronósticos Inter vs Juventus: el Derbi de Italia pone a prueba al líder de la Serie A
Apuestas

Pronósticos Inter vs Juventus: el Derbi de Italia pone a prueba al líder de la Serie A

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo