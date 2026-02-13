Carlos Palacios prepara su regreso a Boca Juniors, luego de que dejó atrás una sinovitis en su rodilla derecha lo que le permite ser opción nuevamente para el técnico Claudio Úbeda.

El ex Colo Colo se perdió los duelos de la pretemporada, además de los cuatros primeros partidos del cuadro Xeneize, donde acumula dos victorias y dos derrotas.

Por lo mismo, la aparición nuevamente en los entrenamientos y la posibilidad de ser opción tiene contento al jugador, quien destacó su motivación en el regreso a las canchas.

“Estoy muy feliz de estar de vuelta, ya full mentalizado en lo que viene este año”, comentó brevemente Carlos Palacios con Redgol.

Carlos Palacios entrena en Boca Juniors con los Tiempo Maestro de Nike.

ver también Alivio en Boca: Carlos Palacios vuelve a entrenar y podría jugar el fin de semana

Carlos Palacios regresa con los Tiempo Maestro

El regreso de Carlos Palacios para sumar minutos en Boca Juniors vendrá acompañado de una tremenda sorpresa, porque mostrará sus nuevos zapatps: Tiempo Maestro.

Publicidad

Publicidad

El ex Colo Colo se luce como embajador del calzado de la marca Nike, lo que ahora lo tiene brillando tras dejar atrás una rebelde lesión que lo tenía al margen del equipo.

“El nuevo Tiempo Maestro es muy cómodo. Es un zapato que se adapta perfecto al pie”, destacó.