Pronósticos Ñublense vs Audax Italiano: choque de invictos con Jeraldino como protagonista

RedGol te acerca los pronósticos deportivos destacados para apostar en Ñublense vs Audax Italiano en la fecha 3 del Campeonato Nacional.

Por Benjamín Martos

Ignacio Jeraldino marcó los dos goles de Ñublense en el Campeonato Nacional 2026.
© Felipe Zanca/Photosport.Ignacio Jeraldino marcó los dos goles de Ñublense en el Campeonato Nacional 2026.

Este domingo a las 18:00 horas, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún, Ñublense recibirá a Audax Italiano por la fecha 3 de la Liga de Primera, en un duelo de invictos. Los Diablos Rojos igualaron sus dos compromisos por 1-1, ante Palestino y Deportes Limache gracias a los goles de Ignacio Jeraldino, ex delantero del tano. Los Itálicos, por su parte, igualaron sin tantos con Universidad de Chile y vencieron 3-0 a Universidad de Concepción.

En la previa del partido, nuestro especialista te indica tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta antes de realizar tus apuestas en el campeonato chileno.

Pronósticos para apostar en Ñublense vs Audax Italiano

Doble oportunidad: Empate o Audax Italiano1.72
Anotará en cualquier momento: Ignacio Jeraldino2.62
Total de goles de Ñublense en la primera mitad: Menos de 0.51.80

Audax llega con un panorama más firme

A pesar de que igualó sus dos primeros juegos, Ñublense no tiene buenos números últimamente: apenas ganó uno de sus anteriores 12 encuentros oficiales. Audax Italiano registró un empate y una victoria, y suma cinco partidos oficiales sin derrotas.

Además, los Itálicos ganaron los dos enfrentamientos ante los Diablos Rojos en la temporada pasada.

Doble oportunidad: Empate o Audax Italiano – 1.72 en bet365

Jeraldino, la jerarquía de los Diablos Rojos

Ignacio Jeraldino anotó dos goles en sus dos primeros partidos oficiales con Ñublense. Cabe recordar que vistió la camiseta de Audax en 2024, donde marcó 12 tantos en 29 juegos de Liga de Primera.

Anotará en cualquier momento: Ignacio Jeraldino – 2.62 en bet365

Primer tiempo sin festejos para Ñublense

En sus dos partidos oficiales en el certamen, la Longaniza Mecánica no logró marcar en la primera parte. Esta es una tendencia que ya venía repitiéndose en el tramo final del Campeonato Nacional 2025, donde no anotó goles antes del descanso en siete de sus últimos nueve compromisos.

Total de goles de Ñublense en la primera mitad: Menos de 0.5 – 1.80 en bet365

Cuotas en Ñublense vs Audax Italiano

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Ñublense vs Audax Italiano: últimos partidos

  • Audax Italiano 1-0 Ñublense (Campeonato Nacional 2025)
  • Ñublense 2-3 Audax Italiano (Campeonato Nacional 2025)
  • Audax Italiano 0-1 Ñublense (Campeonato Nacional 2024)
  • Ñublense 1-2 Audax Italiano (Campeonato Nacional 2024)
  • Audax Italiano 1-0 Ñublense (Campeonato Nacional 2023)
