Universidad Católica no pudo celebrar en la 3° fecha de la Liga de Primera y cayó ante Cobresal. De esta manera, los Cruzados sumaron su primera derrota del año.

Los dirigidos por Daniel Garnero venían de vencer a Deportes Concepción, por lo que tenían confianza en volver a ganar y escalar a lo más alto del torneo local. Sin embargo, se llevaron una fuerte sacudida ante los Mineros en el desierto, quienes les dieron una dura caída.

Noche de golazos

Solo tres minutos le costó a Cobresal el doblegar la resistencia de Universidad Católica en El Salvador. Agustín Nadruz sacó un zapatazo desde fuera del área y batió a Vicente Bernedo, quien no tuvo nada que hacer. Un golazo para adelantar lo que vendría.

Los Cruzados no terminaban de adaptarse a la altura y al tempranero tanto de los Mineros, cuando recibieron otro duro golpe. A los 14′, Bryan Carvallo realizó una preciosa tijera que dejó parado a Bernedo y puso el 2-0. La sorpresa era total en el Estadio El Cobre.

ver también La polémica del año: Coquimbo se burla de La Serena con picante mensaje en el camarín tras el clásico

Universidad Católica poco a poco comenzó a acercarse al arco rival y cerca del final del primer tiempo, Fernando Zampedri descontó mediante un lanzamiento penal sancionado por el VAR. El 2-1 no era tan malo para salir en el segundo tiempo con todo.

Claro que en la segunda parte, otra vez vino un golpe rápido que terminó de dejar sin aire a los Cruzados. Steffan Pino en el 50′ puso el 3-1. Vicente Bernedo evitó que el marcador se ampliara, así como también Alejandro Santander negó el descuento en la otra portería. Solo Fernando Zampedri en el tiempo de adición selló el 3-2 definitivo.

Publicidad

Publicidad

Carvallo hizo un golazo en El Salvador. Imagen: Photosport

Con la derrota, Universidad Católica quedó en el 8° lugar con 4 puntos, mientras Cobresal subió hasta el 6° lugar con 6 puntos. En la próxima fecha los Cruzados recibirán a Coquimbo Unido. Los Mineros por su parte visitarán a Deportes Concepción.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026:

Publicidad