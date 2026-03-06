Es tendencia:
O’Higgins sorprende con importante “ayuda” para Universidad Católica en esta fecha 6 del torneo

Lucas Bovaglio, entrenador del cuadro rancagüino, afirmó que será complicado repetir el equipo que jugó ante Tolima por la Copa Libertadores.

Por Patricio Echagüe

La UC va por el liderato en su visita ante O'Higgins.
© Photosport.La UC va por el liderato en su visita ante O'Higgins.

O’Higgins quiere seguir soñando en grande en esta Copa Libertadores, aunque eso se traduzca en soltar un poco la Liga de Primera. El triunfo sobre Deportes Tolima a mitad de semana puso en un predicamento a los rancagüinos, sobre todo pensado en su próximo duelo ante Universidad Católica.

Y es que este compromiso por el torneo local es justo previo a sus viaje a Colombia para jugar la revancha por un lugar en la fase de grupos de la Libertadores. Por lo mismo Lucas Bovaglio, entrenador del cuadro rancagüino, apostará por una radical medida.

En conferencia de prensa el DT aseguró que la prioridad del club es la el torneo continental y que por lo mismo será complicado repetir el once estelar ante los cruzados este sábado en Rancagua. Con esto, es casi un hecho que jugará un equipo más bien mixto por la fecha 6 del torneo.

O’Higgins se la juega con osada medida ante Universidad Católica

El entrenador argentino aseguro que “nuestra prioridad en este minuto es la competición internacional y faltan por jugar 90 minutos allá en Colombia. Llegamos con una ventaja pequeña, de 1-0, pero ventaja al fin”.

Será difícil repetir el sábado, ante Universidad Católica, el mismo equipo que jugó la ida ante Tolima. No nos dan los tiempos de recuperación”, concluyó el DT.

O&#039;Higgins se guardará varios titulares para recibir a Universidad Católica. | Foto: Photosport.

O’Higgins se guardará varios titulares para recibir a Universidad Católica. | Foto: Photosport.

Cabe recordar que ante Palestino los rancagüinos también utilizaron un equipo alternativo por la fecha 5 del torneo. ¿El resultado? Pues una dura caída por 4-2 en La Cisterna. Es más, desde que O’Higgins debutó en la Copa Libertadores ha perdido sus tres partidos en el ámbito local.

¿Cuándo juega Universidad Católica vs O’Higgins?

Celestes y cruzados se verán las caras este sábado 7 de marzo a partir de las 20:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.

En síntesis

  • O’Higgins derrotó 1-0 a Deportes Tolima en el duelo de ida de la Copa Libertadores.
  • El DT Lucas Bovaglio alineará un equipo mixto ante Universidad Católica por la fecha 6.
  • El cuadro rancagüino registra tres derrotas consecutivas en el torneo local desde su debut internacional.
