Se supone que el defensor uruguayo Javier Méndez llegó como refuerzo para Colo Colo en la temporada 2026. Más aún si se tiene como antecedente inmediato su exitoso pasado en Peñarol. Pero aquello está muy lejos de la realidad.

En lo que va de la presente temporada en Liga de Primera, apenas sumó un minuto en cancha durante la victoria como visita ante O’Higgins. Después, suma dos presencias en el banco de suplentes. Y parece no entrar en los planes del técnico Fernando Ortiz.

Mientras vive esta incómoda situación durante su paso por Colo Colo, en su país natal Javier Méndez protagoniza una importante polémica. Esto, luego de responderle a Flavio Perchman, actual vicepresidente de Nacional, quien le recordó su paso por Peñarol.

ver también Llegó como refuerzo, aún no es titular con Fernando Ortiz y ahora se ofrece como comodín en Colo Colo

Sin jugar en Colo Colo: Méndez está en polémica en Uruguay

Todo ocurrió luego que el directivo tricolor afirmara públicamente que “Peñarol se vio ampliamente favorecido con la no expulsión de Javier Méndez“. Ante esos dichos, el central de 31 años habló en radio Carve Deportiva y respondió.

“Que se dedique a la función de él, trate de hacer las cosas bien y deje de andar agarrando tanto micrófono en la vuelta. No sé por qué el señor ese me nombra. Yo jamás estreché la mano con él y jamás lo nombré. Nunca tuve un ‘hola’ ni un ‘chau’”, afirmó el central de Colo Colo.

Además, agregó en su respuesta a Perchman que “no sé por qué me está nombrando a mí. En vez de nombrarme, si va a hablar, que hable de las cosas que hizo“.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

En síntesis