El 2025 estuvo lejos de ser el esperado el esperado para Benjamín Kuscevic, pero el fútbol, así como la vida, siempre dan revancha. Es así como Nacional de Uruguay aparece en su horizonte.

El central formado en Universidad Católica tuvo una desafortunada temporada en Fortaleza, ya que perdieron la categoría. El club intenta liberarse de algunos jugadores con alto salario, así como lo hicieron con Juan Martín Lucero. La realidad les golpea la cara.

El salto de Benjamín Kuscevic

Benjamín Kuscevic sabe que a los 29 años sería un retroceso jugar en segunda división, por lo que no ve con malos ojos salir de su actual club para mantenerse en la selección chilena. Si bien incluso se rumoreó con un interés de Colo Colo, lo cierto es que su carrera seguirá fuera de Chile.

Ahora uno de los clubes más grandes de América puso los ojos en el central formado en Universidad Católica. Se trata de Nacional de Uruguay. El Bolso jugará la Copa Libertadores 2026, por lo que se interesó en el chileno para reforzar su última línea.

Son varios los medios brasileños que informan de la negociación de Kuscevic con el equipo de Montevideo. De acuerdo a Central das Transferencias, “llamó la atención del Nacional de Uruguay. El defensa chileno tiene contrato con Leão de Aço hasta 2028“, explican.

Si bien en el pasado desde la dirigencia de Nacional habían negado el interés en el central, no son pocos los periodistas uruguayos que ahora dicen que las negociaciones van avanzadas. El fútbol charrúa tiene el poder económico para costear un fichaje así, tal como lo hicieron en 2025 con Eduardo Vargas.

Luego de brillar en Universidad Católica, Benjamín Kuscevic pasó en 2020 a Palmeiras. Pese a ganar dos Libertadores en el Verdao, no se consagró y pasó a préstamo a Curitiba en 2023. En 2024 fue fichado de forma definitiva por Fortaleza y ahora daría el salto a Nacional de Montevideo.