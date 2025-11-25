Se avecina una nueva final de Copa Libertadores. Dos equipos brasileños, Flamengo y Palmeiras, dirimirán al campeón de esta temporada, en una especie de reedición de la definición de la competencia del 2021.

Como pasa ciertos años, un chileno podrá decir presente en esta gran final a jugarse en Lima, Perú. Se trata de Erick Pulgar, quien viste los colores del Flamengo y que suele ser titular del equipo dirigido por Filipe Luis.

En caso de levantar la copa, Erick Pulgar repetiría su hazaña del 2023, cuando logró con el propio Flamengo coronarse campeón de la Copa Libertadores. Sería el segundo chileno en toda la historia en repetir con el trofeo continental.

Los chilenos que han sido campeones de la Copa Libertadores

Son 27 los chilenos que han tenido el honor de levantar la Copa Libertadores de América. Sin embargo, 21 de ellos pertenecen al plantel de Colo Colo que en 1991 consiguió el “torneo obsesión”.

Rubén Espinoza, Lizardo Garrido, Javier Margas, Eduardo Vilches, Miguel Ramírez, Raúl Ormeño, Jaime Pizarro, Rubén Martínez, Marcelo Ramírez, Gabriel Mendoza, Juan Carlos Peralta, Leonardo Soto, Sergio Salgado, Luis Pérez, Patricio Yáñez, Raúl Castro, Leonel Herrera Silva, Alfredo Oteiza, Aníbal Valdivia, Milton Flores y José Letelier son parte de esa primera lista que hay que tener en cuenta.

Hay que considerar que Marcelo Barticciotto y Daniel Morón son, actualmente, chilenos, pero, por ese entonces, aún no se habían nacionalizado.

Luego, hay que sumar como primer chileno en conseguir la Libertadores a Ignacio Prieto. El volante identificado con la Universidad Católica consiguió la hazaña antes que ningún connacional, cuando levantó el trofeo en 1971, con Nacional de Montevideo.

Campeones del nuevo siglo

Hubo que esperar al siglo XXI para tener nuevos campeones chilenos de la Copa Libertadores. Todos han sido parte de planteles de clubes brasileños, los que han dominado la competencia continental en estos últimos años.

Benjamín Kuscevic fue el chileno que hizo historia. Tras cincuenta años en los que ningún chileno fue campeón en un equipo extranjero, el ex Universidad Católica consiguió ser parte del plantel de Palmeiras que se coronó en 2020.

Esa primera campaña exitosa de Kuscevic no tuvo minutos jugados en el torneo, lo que sí aconteció al año siguiente, cuando el Verdao volvió a elevar el trofeo. Así, además, el ex UC se transformó en el primer chileno en ser bicampeón de Libertadores.

Luego, el 2022, tres chilenos se consagraron en Copa Libertadores. Se trató de Arturo Vidal, Erick Pulgar y Mauricio Isla, todos jugando por Flamengo, equipo que derrotó al Paranaense. El King fue el único de los tres que jugó aquel duelo definitorio.

