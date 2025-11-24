Es tendencia:
Niño “traiciona” a O’Higgins por culpa de Charles Aránguiz: se hace viral

El Príncipe es un ídolo, sin importar la camiseta que vista. Eso quedó claro en la previa del duelo en El Teniente.

Por Jose Arias

El Príncipe causa sensación entre propios y ajenos.
Universidad de Chile consiguió un triunfo muy importante en su visita a O’Higgins de Rancagua. El cuadro laico se asomó, de esta forma , a los puestos de Copa Libertadores y aún sueña con desplazar a la Católica del subliderato.

Complejo triunfo, sin embargo. La victoria de los azules fue a costa de varios sucesos inesperados, como la tarjeta roja que se ganó Matías Sepúlveda, quien no podrá estar en el partido ante Coquimbo Unido.

Pero, del otro lado también se vivieron momentos extraños. Por lo menos, antes del partido. Es lo que se puede ver en un video que se ha vuelto viral y que tiene de protagonista a Charles Aránguiz.

El niño que “traicionó” a O’Higgins

En la previa del partido ante el Capo de Provincia, sucedió una secuencia que fue muy comentada en redes sociales. Se trata de lo que ocurrió con uno de los niños que salía con el plantel de O’Higgins.

Este pequeño, en vez de interesarse en los jugadores de O’Higgins, comenzó a buscar incesantemente al Príncipe. “Aránguiz, Aránguiz”, repitió, ante lo cual Moisés González, defensa del Capo, lo increpó.

“¿Cómo Aránguiz? ¿Estás saludando a los contrarios?”, le dijo al pequeño, mientras sonreía por la chistosa situación. Es que cuando uno ve a un crack del tamaño de Charles Mariano, poco importa los colores que vista.

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

