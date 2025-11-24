Universidad de Chile consiguió un triunfo muy importante en su visita a O’Higgins de Rancagua. El cuadro laico se asomó, de esta forma , a los puestos de Copa Libertadores y aún sueña con desplazar a la Católica del subliderato.

Complejo triunfo, sin embargo. La victoria de los azules fue a costa de varios sucesos inesperados, como la tarjeta roja que se ganó Matías Sepúlveda, quien no podrá estar en el partido ante Coquimbo Unido.

Pero, del otro lado también se vivieron momentos extraños. Por lo menos, antes del partido. Es lo que se puede ver en un video que se ha vuelto viral y que tiene de protagonista a Charles Aránguiz.

ver también Modo piscina: la pinta de Leandro Fernández que la rompió en las redes sociales

El niño que “traicionó” a O’Higgins

En la previa del partido ante el Capo de Provincia, sucedió una secuencia que fue muy comentada en redes sociales. Se trata de lo que ocurrió con uno de los niños que salía con el plantel de O’Higgins.

Este pequeño, en vez de interesarse en los jugadores de O’Higgins, comenzó a buscar incesantemente al Príncipe. “Aránguiz, Aránguiz”, repitió, ante lo cual Moisés González, defensa del Capo, lo increpó.

No importa la camiseta: Charles es ídolo | Photosport

Publicidad

Publicidad

“¿Cómo Aránguiz? ¿Estás saludando a los contrarios?”, le dijo al pequeño, mientras sonreía por la chistosa situación. Es que cuando uno ve a un crack del tamaño de Charles Mariano, poco importa los colores que vista.

Tweet placeholder

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?