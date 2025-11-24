Es tendencia:
Modo piscina: la pinta de Leandro Fernández que la rompió en las redes sociales

El jugador de la Universidad de Chile no tuvo una muy buena tarde en Rancagua. De hecho, le anularon un gol.

Por Jose Arias

Leandro Fernández lució tremenda pinta.
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTLeandro Fernández lució tremenda pinta.

Universidad de Chile consiguió un triunfo muy importante en su visita a Rancagua. El cuadro laico se asomó, de esta forma , a los puestos de Copa Libertadores y aún sueña con desplazar a la Católica.

Pírrico triunfo, sin embargo, ante O’Higgins. La victoria de los azules fue a costa de varios sucesos inesperados. Uno de ellos, la tarjeta roja que se ganó Matías Sepúlveda, quien no podrá estar en el partido ante Coquimbo Unido.

Otro mal rato, el de Fabián Hormazábal, quien se vio obligado a dejar el campo de juego, tras una molestia. Ya en el primer tiempo pasaban cosas. Si no lo creen, pregúntenle a Leandro Fernández.

La IA se la juega por el resultado del O’Higgins vs Universidad de Chile: “Leve favoritismo…”

¡Qué pinta!

Fue un choque en el primer tiempo con Luis Pavez el que provocó un corte en la cabeza de Leandro Fernández. El jugador azul no podía continuar de forma normal, por lo que se decidió ponerle un gorrito, al más puro estilo de nadador.

Evidentemente, esta pinta no pasó desapercibida entre los cibernautas, quienes pusieron su foco en el gorro de piscina del Lea y que repletaron las redes sociales con comentarios al respecto.

Pese a que jugaba un buen partido y se encontraba, aparentemente, bien, Leandro Fernández terminó siendo reemplazado a los 64 minutos, cuando, en su lugar, entró Felipe Salomoni.

La herida de Lea | Photosport

La herida de Lea | Photosport

