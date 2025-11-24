Universidad de Chile consiguió un triunfo muy importante en su visita a Rancagua. El cuadro laico se asomó, de esta forma , a los puestos de Copa Libertadores y aún sueña con desplazar a la Católica.

Pírrico triunfo, sin embargo, ante O’Higgins. La victoria de los azules fue a costa de varios sucesos inesperados. Uno de ellos, la tarjeta roja que se ganó Matías Sepúlveda, quien no podrá estar en el partido ante Coquimbo Unido.

Otro mal rato, el de Fabián Hormazábal, quien se vio obligado a dejar el campo de juego, tras una molestia. Ya en el primer tiempo pasaban cosas. Si no lo creen, pregúntenle a Leandro Fernández.

¡Qué pinta!

Fue un choque en el primer tiempo con Luis Pavez el que provocó un corte en la cabeza de Leandro Fernández. El jugador azul no podía continuar de forma normal, por lo que se decidió ponerle un gorrito, al más puro estilo de nadador.

Evidentemente, esta pinta no pasó desapercibida entre los cibernautas, quienes pusieron su foco en el gorro de piscina del Lea y que repletaron las redes sociales con comentarios al respecto.

Pese a que jugaba un buen partido y se encontraba, aparentemente, bien, Leandro Fernández terminó siendo reemplazado a los 64 minutos, cuando, en su lugar, entró Felipe Salomoni.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones tras el triunfo de la Universidad de Chile?