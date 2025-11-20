Decir que ha sido un mal año para la Universidad de Chile es obviar el avance que tuvo en la Copa Sudamericana y que peleó durante un largo período la Liga de Primera 2025. Sin embargo, irse sin títulos es un balde de agua fría.

¿Funcionó o no lo planteado por Gustavo Álvarez? En parte, sí. Pero la delantera siempre fue un tema que convenció a medias al estratega y fue el puesto que más rotó en el año.

Por eso, una de las ideas era ver cómo hacer para reforzar ese lugar, esperando que algunos jugadores se quedasen. Pero, tras la profunda crisis marcada por el caso de Michael Clark, las malas noticias no se detienen en el Romántico Viajero.

Profundiza la crisis azul

En el programa Pauta de Juego se analizó el presente de la Universidad de Chile y se habló de lo que sería una fuga masiva de delanteros. Así, Coke Hevia, Nicolás Peric y Fernando Agustín Tapia aseguraron que son tres los que van a partir.

“La U ya está buscando delanteros. Se van al menos tres: Guerra, Di Yorio y Contreras. Desde dentro me dijeron que no lo ven con malos ojos y que es una buena oportunidad de mejorar, porque, en el fondo, no los termina de convencer ninguno“, sostuvo Coke Hevia.

“Eso sí, no te puedes gasta dos cupos de extranjeros ahí”, agregó Hevia, ante lo que Nico Peric comentó enojado. “¿Qué pretenden? ¿Encontrar un Di Yorio más barato? No lo van a hacer. Tienen que sentarse a negociar“, dijo el Loco.

“El mejor refuerzo siempre está dentro del equipo. Pero, todos entendemos que más de dos millones de dólares es mucho dinero“, cerró Fernando Agustín Tapia.

