Otro día complejo para la Universidad de Chile. El elenco laico sufrió un terremoto interno, a nivel dirigencial, en medio de la definición por la clasificación a copas internacionales y de cara al inminente mercado de fichajes.

Todo esto viene de una definición extrafutbolística. La Comisión para el Mercado Financiero sancionó gravemente al presidente de Azul Azul, Michael Clark, por el caso Sartor, por el que deberá pagar una millonaria multa y, además, podría determinar una inhabilitación para ejercer altos cargos por cinco años.

¿Cómo puede esto llegar a afectar al plantel? Evidentemente, lo más inmediato es la situación de Gustavo Álvarez. El DT del Romántico Viajero ya estaba colgando de un hilo, tras los rumores que lo ponían más fuera que dentro de la U.

ver también El regalo de la Roja que celebran en U de Chile para la definición ante O’Higgins

¿Se va Gustavo Álvarez? “Tomará sus decisiones…”

Entre 2005 y 2006, Hugo Droguett vistió la camiseta de la Universidad de Chile. Por aquel amor por la camiseta azul es que RedGol se dirigió hacia él para preguntarle por la situación que vive la U con Michael Clark y la posible salida de Gustavo Álvarez propiciada por ella.

“Son cosas que golpean durísimo en la interna y en el club. Cosas que complican todo. Después de estar haciendo las cosas bien de un tiempo a esta parte“, señaló el ex futbolista, en conversación exclusiva con RedGol.

“Recordemos que la U en algún momento casi bajó, entonces se estaban ahora haciendo bien las cosas. Por eso es que es un golpe durísimo para la institución.

Siempre que hay este tipo de problemas, golpea la interna y empiezan las preocupaciones, las dudas”, enfatizó, luego, Droguett, recordando lo cerca que el Romántico Viajero estuvo del descenso.

Publicidad

Publicidad

¿Afectará esto a Gustavo Álvarez? “Seguramente, el técnico tomará sus decisiones. Independiente del gran problema que tiene la U, él ha hecho bien las cosas y debe tener muchas ofertas“, cerró el nacido en Quinta Normal.

El DT de la U podría dejar su puesto | Photosport

¿Qué partidos le restan a la Universidad de Chile en la Liga de Primera 2025?

La U jugará la próxima fecha ante O’Higgins de Rancagua, de visita (horario y fecha exacta por confirmar). Después, recibirá a Coquimbo Unido y, finalmente, viajará a Iquique para enfrentar a un complicado cuadro de los Dragones Celestes.

Publicidad

Publicidad