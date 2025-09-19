Universidad de Chile salió vivo de su visita a Alianza Lima y rescató un valioso empate en el duelo de ida por cuartos de final en Copa Sudamericana. Sin embargo, entre hinchas e históricos azules, la sensación es más bien de amargura.

En ese ámbito, existe un consenso de que el resultado obtenido en Perú dejó “gusto a poco” y todos los dardos apuntan hacia el planteamiento del técnico Gustavo Álvarez, principalmente luego de quedar con un hombre de más por la expulsión de Carlos Zambrano.

Uno de los históricos de la U que piensa de esa forma es el ex volante izquierdo Hugo Droguett, que al atender el llamado de RedGol para analizar el empate con Alianza Lima, culpó directamente al DT argentino de no tener la valentía para ir por el triunfo.

Leyenda de la U acusa a Álvarez de no ser valiente en Lima

Al evaluar el desempeño azul en suelo incaico, quien defendiera la enseña laica entre 2005 y 2006 indicó que “fueron 90 minutos bastante parejos y después con un hombre más quizás pudo haber buscado un poquito más, pero también mérito del rival que cerró bien los espacios y no le permitió generar ocasiones de gol que permitieran ganar el partido”.

Fue aquí que Droguett apunta sus dardos contra Álvarez y le critica que “debió ser más osado, porque la U empezó a dominar el partido a través de que también tenía un hombre de más. Entonces, el técnico debió ser más atrevido, aunque igual es mérito de Alianza”.

Los números del DT argentino en los azules

Desde su llegada al Romántico Viajero a comienzos de 2024 hasta la actualidad, el oriundo de Lomas de Zamora registra un 65.02 por ciento, donde entre torneos locales e internacionales suma 47 triunfos, 17 empates y 17 derrotas.

¿Cuándo se juega la revancha?

Con Gustavo Álvarez en la banca, el duelo de vuelta por cuartos de final en Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Alianza Lima se jugará el próximo jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.