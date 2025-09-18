Es tendencia:
Polémica

Igual que en 2015: Expulsan a Carlos Zambrano por grave agresión contra Charles Aránguiz

El central de Alianza Lima recibió tarjeta roja y se pierde la revancha por Copa Sudamericana ante Universidad de Chile.

Por Felipe Pavez Farías

Zambrano se pierde la revancha contra la U por agresión contra Aránguiz
© CapturaZambrano se pierde la revancha contra la U por agresión contra Aránguiz

Alianza Lima sufre en la llave de cuartos de final ante Universidad de Chile. El cuadro dirigido por Pipo Gorosito pierde a una de sus piezas claves en la defensa y no estará en la revancha por Copa Sudamericana

Esto trata de Carlos Zambrano que por una fuerte agresión a Charles Aránguiz recibió la doble tarjeta amarilla y se pierde el duelo de vuelta ante la U en el Estado Francisco Sánchez Rumoroso. 

La jugada se registró en el minuto 63’, cuando en una pelota dividida el defensa peruano extendió su brazo y golpeó directamente el rostro de Aránguiz. El capitán de la U cayó al suelo y de inmediato cayeron los reclamos contra Ramón Abatti Abel. 

El brasileño no dudó ningún minuto y de inmediato sacó la tarjeta amarilla. Sin embargo, esto no evitó la roja de Zambrano ya que en el primer tiempo ya había sido amonestado solo unos minutos antes por una fuerte falta sobre Matías Sepúlveda. 

Igual que en 2015: Zambrano repite roja contra Aránguiz

La roja de Carlos Zambrano de inmediato se volvió en viral en redes sociales y desató la furia de los hinchas de Alianza Lima. Sin embargo, la jugada fue evidente en la agresión contra Charles Aránguiz.

El tema es que dicha expulsión ya contaba con un registro en la Copa América 2015 y que terminó con Chile como campeón del torneo. En dicha ocasión, la roja a Zambrano ocurrió en la semifinal de Perú ante la Roja. 

Zambrano ya recibió la roja en 2015 y también por agresión contra Aránguiz

En el encuentro en el Estadio Nacional pegó un planchazo criminal y que fue roja directa. “Levanté el pie, y me arrepiento de no habérsela puesto bien porque solo lo raspo, se lo hubiera puesto mejor”, recordó tiempo después el “patitas con sangre”. 

