Universidad Católica quiere hacer las cosas muy bien en el mercado de fichajes y busca jugadores de calidad, debido a que en 2026 por fin vuelve a disputar la Copa Libertadores de América.

El gerente deportivo de Cruzados SADP, José María Buljubasich, está haciendo un buen trabajo a la hora de sellar contrataciones y está engordando el plantel que dirige Daniel Garnero.

Por ahora, la UC ya aseguró los concursos de Matías Palavecino (Coquimbo Unido), Bernardo Cerezo (Ñublense), Jimmy Martínez (Huachipato) y Justo Giani (Aldosivi, ARG) y va por más.

ver también No lo va a soltar: Garnero amarra a Daniel González a Universidad Católica para el 2026

La UC quiere a defensor de Racing Club

En Universidad Católica quieren reforzar la defensa y para ello miraron al semifinalista de la Copa Libertadores, ya que tienen en carpeta a un jugador de Racing Club.

El medio partidario de la Academia, Racing del Alma, contó que los cruzados tienen en la mira al zaguero Agustín García Basso, de regular campaña en 2025.

Agustín García Basso es seguido por la UC. (Photo by Joaquín Camiletti/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“Ofertas por Garcia Basso. El defensor recibió ofertas de Toluca y Universidad Católica y quiere cambiar de aire por temas económicos. La última cotización que le puso Racing hace un año fue de 1.5 millones de dólares. Su vínculo vence en diciembre de 2026″, explicó el citado medio.

Agustín García Basso tiene 33 años y su contrato con el cuadro argentino termina en diciembre de 2026. En la temporada pasado jugó un total de 25 partidos, cuatro de ellos en la Copa Libertadores.