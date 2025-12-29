Universidad Católica tendrá grandes desafíos en la temporada 2026, por lo cual Daniel Garnero no quiere que le toquen al plantel y pidió que Daniel González se quede en el equipo.

Los Cruzados jugarán la Copa Libertadores luego de cuatro años, por lo que en Las Condes quieren estar a la altura de la competición de clubes más importante de América. Por esta razón, es clave mantener a las figuras del club para esta campaña.

La postura de Garnero en la UC

Universidad Católica tuvo un buen cierre de año, al terminar en el segundo lugar de la Liga de Primera y de esta manera, aseguró su cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Como es normal en este tipo de situaciones, algunos de sus jugadores subieron de valor y llamaron la atención de otros mercados.

Daniel González fue uno de los futbolistas que logró rendir a un buen nivel de la mano de Daniel Garnero. En este mercado de pases, ha sonado bastante la opción de que pueda partir del Claro Arena y tener su primera aventura en el extranjero.

Ante el anterior escenario, el entrenador de la UC se habría plantado ante la dirigencia y el futbolista para retenerlo. “Daniel Garnero pidió expresamente que Daniel González siga siendo parte del plantel 2026, petición que ya se le hizo conocer no solo a la dirigencia, sino también al jugador”, aseguraron en el medio partidario Punto Cruzado.

Según el medio antes citado, González se tomó de buena manera la solicitud hecha por Garnero. Por ahora los sondeos desde el extranjero no se han materializado en ofertas concretas por el defensa, por lo que es muy probable que se mantenga en club.

Universidad Católica tendrá un 2026 muy cargado, con la disputa de la Liga de Primera, Copa de la Liga, Copa Chile, Copa Libertadores y Supercopa. Por ahora, Daniel González se quedará a formar parte de estos importantes desafíos.