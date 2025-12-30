Es tendencia:
Se queda en la precordillera: Católica define el futuro de Clemente Montes para 2026

A pocos días para que comience la pretemporada, en Cruzados continúan en la diagramación del plantel para la próxima temporada.

Por Alfonso Zúñiga

Clemente Montes define su futuro en Católica para 2026
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTClemente Montes define su futuro en Católica para 2026

Universidad Católica continúa trabajando en la conformación de su plantel para la temporada 2026, donde además de la llegada de cuatro nuevos refuerzos, comienza a asegurar la permanencia de figuras que tuvieron alto nivel durante 2025.

Entre los nombres que sellaron su continuidad en San Carlos de Apoquindo están el arquero Darío Melo; los defensas Branco Ampuero y Eugenio Mena; los volantes Gary Medel y Cristián Cuevas; más su máximo goleador histórico Fernando Zampedri.

Dentro de las situaciones que debían definirse antes del cierre de año en Católica están los delanteros Eduard Bello y Clemente Montes. En ese aspecto, el diario La Tercera, confirmó la decisión institucional con el canterano de 24 años.

Tras interés de otros clubes: Clemente Montes define su futuro en Universidad Católica

Católica revela decisión con Montes para 2026

Fue a comienzos de diciembre que se conoció el interés desde Bulgariapor el futbolista que ya tuvo un paso previo por Europa en el Celta de Vigo B. Ante el mismo, señaló que “quiero salir de la mejor manera o quedarme; hay que ver qué vamos a hacer”.

En las últimas horas, ya existe una resolución. La Tercera revela que Católica llegó a un acuerdo económico con Montes para continuar en el club por toda la próxima campaña, y deberá presentarse en los próximos días para la pretemporada.

De esta forma, sólo resta por definir entre las prioridades de Cruzados para sun plantel la situación de Eduard Bello. El venezolano quiere seguir en el club, pero hasta ahora no hay acuerdo con Barcelona de Guayaquil, y deberá volver al Ecuador, donde tiene contrato vigente.

Los números del atacante en 2025

Entre Liga de Primera, Copa Chile y fase previa en Sudamericana, Clemente Montes disputó con Universidad Católica un total de 2.146 minutos en 34 encuentros, donde registró seis goles y dos asistencias.

Así terminó la UC en Liga de Primera

