Universidad Católica

¿Lo conoce bien? El delantero paraguayo que Garnero pidió expresamente para Católica

Daniel Garnero busca opciones en un mercado que conoce bien. Desde Paraguay aseguran que la UC negocia por extremo de 25 años que viene de descender.

Por Alfonso Zúñiga

Daniel Garnero pide refuerzo desde Paraguay para Católica.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTDaniel Garnero pide refuerzo desde Paraguay para Católica.

Tras anunciar sus cuatro primeras incorporaciones para la temporada 2026, donde regresará a Copa Libertadores, en Universidad Católica continúa la búsqueda de refuerzos, donde el técnico Daniel Garnero tiene un papel fundamental.

“La Franja” tiene en sus filas al lateral Bernardo Cerezo, los volantes Jimmy Martínez y Matías Palavecino, más el delantero Justo Giani, pero exploran más opciones en el actual mercado de fichajes. De hecho, observan el mercado paraguayo.

En esa línea, durante las últimas horas apareció un nombre que coincidió con Garnero en su etapa previa a llegar hasta Católica, y que asoma como opción ante la tardanza en llegar a un acuerdo para la continuidad del venezolano Eduard Bello.

Garnero mira a Paraguay para reforzar a Católica

Según reveló el programa Fútbol A lo Grande, de Radio Monumental, el técnico argentino desea contar con el extremo Teodoro Arce, de 25 años, que la última temporada fue campeón de Copa Paraguay con el Club General Caballero, aunque descendió.

“En las últimas horas Garnero se comunicó con el jugador para expresarle su deseo de que vaya a Católica”, indicó el medio, aunque indica que tiene ofertas desde otros mercados, como la Premier League Rusa, Cerro Porteño y Barcelona de Guayaquil.

Por si fuera poco, a través de sus redes sociales, el propio Arce comunicó su salida definitiva de General Caballero, club al que llegó en 2021 luego de su debut profesional con Olimpia, donde coincidió con el hoy estratega de Los Cruzados.

Los números del paraguayo en 2025

Durante la última temporada en el fútbol guaraní, el delantero que busca Garnero para Católica disputó con General Caballero un total de 2.883 minutos en 40 encuentros, donde registró 10 goles y siete asistencias, además de recibir 12 tarjetas amarillas.

Así le fue a Los Cruzados en Liga de Primera

