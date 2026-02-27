Se terminó el mercado de fichajes en la Primera División del fútbol chileno, pero algunos clubes siguen haciendo ruido. Uno de ellos es Everton, elenco que no tiene DT tras la salida de Javier Torrente y que, aun así, se las ingenió para anunciar un último refuerzo.

Se trata del delantero argentino Nicolás Montiel, de apenas 20 años. El atacante fue oficializado a través de las redes sociales del elenco ruletero y llega desde FerroCarril Oeste en calidad de préstamo hasta el término de la temporada 2026 con opción de compra. Una apuesta joven, pero con números que invitan a ilusionarse.

Montiel, la apuesta goleadora de Everton para 2026

El mal comienzo de temporada obligó a Everton a moverse horas antes del cierre del mercado y fichó a Montiel, de 1,91 metros, quien acumuló 726 minutos en la Primera Nacional y en la Copa de Proyección Clausura en Argentina.

De acuerdo con los datos de Transfermarkt, el trasandino disputó la pasada temporada un total de 20 partidos, marcando cuatro goles y entregando una asistencia.

A través de un comunicado publicado por Everton, Montiel aportará al conjunto viñamarino potencia física, presencia en el área y movilidad, necesidades que justamente tiene este equipo en ofensiva.

El delantero conversó con el club en su arribo y no escondió su motivación: “Me dieron una bienvenida excelente y estoy muy feliz y cómodo. Encontré un grupo muy bueno desde lo humano y también desde lo futbolístico, y vamos a sacar este momento adelante; vamos a hacer que el hincha esté feliz”, lanzó el joven atacante, quien además pidió respaldo: “Que sigan apoyando, que confíen en el grupo que hay”.

El argentino ya trabaja junto al Plantel de Honor bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Davis González, en medio de un escenario donde el futuro de la banca sigue siendo tema.

Sin DT confirmado, pero con refuerzo listo. Everton espera que la fecha 5 marque el despegue de una temporada 2026 que comenzó para el olvido.

¿Cuándo juega Everton de Viña del Mar?

El próximo partido de Everton de Viña del Mar será frente a la Universidad de Concepción en el Ester Roa Rebolledo, duelo a jugarse el domingo 1 de marzo a las 12:00 horas.

