River Plate busca entrenador para reemplazar a Marcelo Gallardo, quien dirigirá ante Banfield su último partido y a pesar de que parece estar definido el principal candidato, un ex U de Chile apareció como nombre de emergencia. Por si no sale el plan inicialmente trazado.

Así lo informó el periodista Mauro Palacios, quien lleva muchos años en la cobertura de la Banda Sangre. “Todos los dirigentes coinciden en que el elegido es el Chacho Coudet”, contó el citado comunicador en la señal de Picado TV Argentina.

“Si por algún inconveniente no puede llegar, rápidamente van a hablar con este señor que renovó su contrato con su club”, añadió Palacios. Una información que de inmediato descartó a Gustavo Álvarez, pues el DT trasandino continúa como agente libre tras su salida del Romántico Viajero.

Marcelo Gallardo le dirá adiós a River este jueves 26 de febrero. (Alejandro Pagni/Photosport).

Y sí apareció el del último campeón de la Copa Sudamericana. “Acá se define todo mano a mano. Hay que tener un técnico que sepa de mano a mano en el fútbol argentino y de esa manera ganó un torneo internacional”, contó Mauro Palacios.

“El tapado de River es Mauricio Pellegrino, el entrenador de Lanús”, aseveró el experimentado reportero, aunque la idea original es pagar la cláusula de recisión que Eduardo Coudet tiene en el Alavés de España. Pero como todo es posible en el mercado de fichajes, en Núñez prefirieron tomar recaudos.

Mauricio Pellegrino, el ex U de Chile que asoma en el radar de River para suplir a Gallardo

Mauricio Pellegrino dirigió en la temporada 2023 completa a la U de Chile y su buena campaña al mando de Lanús lo hizo ganar bonos en la plana mayor de River Plate, que busca arduamente al sucesor de Marcelo Gallardo. El Muñeco le puso fin a su segundo ciclo tras la caída ante Vélez Sarsfield.

Por cierto, el Flaco Pellegrino está ligado al cuadro granate hasta diciembre de 2026, mientras que el Chacho Coudet tiene un vínculo hasta junio de este año con el cuadro de Mendizorrotza. Mientras todo se resuelve, el ex DT del Romántico Viajero está enfocado en Lanús.

Mauricio Pellegrino visitó el Estadio Nacional con Lanús, a la postre campeón de la Copa Sudamericana 2025. (Andres Pina/Photosport).

Específicamente en un desafío grande: debe jugar la revancha de la Recopa Sudamericana ante Flamengo el 26 de febrero en el mítico estadio Maracaná a las 21:30 horas. En la ida, el cuadro de Pellegrino superó por 1-0 al Mengao en Argentina gracias a un gol de Rodrigo Castillo.

Así va la tabla de la Liga Profesional de Argentina 2026

River Plate marcha en el 10° puesto de la tabla de posiciones en la Liga Profesional de Argentina al cabo de seis fechas disputadas en la primera fase.

Marcelo Gallardo dirigirá su último partido en el club frente a Banfield.