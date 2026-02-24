Definen al reemplazante de Marcelo Gallardo ante su salida de River Plate

Es un hecho: Marcelo Gallardo no sigue en River Plate. En un video en donde se mostró muy afectado, el DT comunicó su salida debido a los difíciles resultados en el inicio de la temporada 2026.

“Este es un mensaje para todos los hinchas de River. Intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento”, dijo el entrenador.

La gran pregunta ahora es quién liderará al equipo por el resto de la temporada. Este año, el elenco donde milita Paulo Díaz jugará la Copa Sudamericana además de la competencia local.

Nombres como Eduardo Coudet empiezan a aparecer como posibles grandes candidatos a la banca. Lo cierto es que, mientras la búsqueda por el DT titular continúe, River ya definió quién será el interino.

River define a su interino ante la salida de Gallardo | Getty Images

El reemplazante de Marcelo Gallardo en River Plate

En ESPN Argentina informaron que “una vez que se concrete la salida de Marcelo Gallardo, y mientras se cierre la llegada del nuevo DT, Marcelo Escudero, actual entrenador de la Reserva de River, asumirá el cargo de forma interina en el primer equipo del Millonario“.

Con esto, el último partido de Gallardo en River será este jueves 26 de febrero contra Banfield. El siguiente duelo, contra Independiente Rivadavia el lunes 2 de marzo, será dirigido por Escudero.