Hace algunas semanas, Colo Colo estuvo mirando delanteros en el mercado de fichajes del fútbol chileno. Uno de los nombres que tuvo en carpeta era el de Alexander Aravena, quien no lo estaba pasando nada de bien en Brasil.

En el inicio de la temporada 2026, el delantero se fue quedando sin espacio y prácticamente cortado en Gremio. Esto interesó al Cacique, que preguntó si es que el ex Universidad Católica tenía ganas, a lo que recibió un portazo.

El atacante quería seguir jugando en el extranjero y recibió un llamado desde la MLS para hacerlo. Y luego de varias semanas de negociaciones, este miércoles se hizo oficial su arribo.

Alexander Aravena ya es oficialmente nuevo refuerzo del Portland Timbers

Después de haberle dado un portazo a Colo Colo en el mercado de fichajes, Alexander Aravena encontró nuevo club. Este miércoles el Monito fue anunciado como flamante refuerzo del Portland Timbers, donde será compañero de otro chileno.

Alexander Aravena es nuevo refuerzo del Portland Timbers, dejando atrás a Gremio y el interés de Colo Colo. Foto: Portland Timbers.

El elenco de Felipe Mora confirmó la llegada del artillero en un préstamo que quiere aprovechar al máximo. Esto, ya que jugará ahí por todo el 2026 con una opción de compra para estirar su aventura por esas tierras

El técnico Phil Neville destacó su llegada en conversación con el sitio del Portland Timbers. “Llevamos un tiempo observando a Alexander en el Gremio y lo que siempre nos ha llamado la atención es su versatilidad y su capacidad para jugar en cualquier posición de la delantera“.

“Es un jugador técnico que se siente cómodo jugando en las bolsas e incluso como número 10“, complementó el estratega. “Con experiencia en las mejores ligas, creo que puede llegar y tener un impacto increíble en nuestro juego y en nuestro ataque“, añadió.

El ex Universidad Católica seguirá su carrera en la MLS, torneo que no ha dejado muchos jugadores a la selección chilena en las últimas nóminas. Con Nicolás Córdova estaba teniendo un mayor protagonismo en la Roja, por lo que habrá que ver si no le pasa la cuenta.

Alexander Aravena ya es jugador del Portland Timbers y cierra, por ahora, su etapa en Gremio. El delantero optó por desechar a Colo Colo para seguir jugando en el extranjero y así darle otro nivel a su carrera.

¿Cuándo puede debutar Alexander Aravena en Portland Timbers?

Alexander Aravena se suma al plantel y ya entrena buscando hacer su debut en el Portland Timbers. Esto puede ocurrir este sábado 28 de febrero cuando a partir de las 18:30 horas visiten al Colorado Rapids por la MLS.

