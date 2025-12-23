La Liga de Primera deja atrás una tremenda campaña 2025 y comienza a prepara lo que será el próximo año. Los clubes del fútbol chileno ya están haciendo las primeras movidas del mercado de fichajes de verano 2026 y se esperaban varias más.
Con Coquimbo Unido como el campeón y el ascenso de Deportes Concepción y Universidad de Concepción, se avecina una ventana de refuerzos más que interesante. Colo Colo, U de Chile y Universidad Católica no quieren quedarse atrás, por lo que ya confirman incorporaciones. De esto y más te contamos a continuación.
Revisa los refuerzos, bajas y detalles del mercado de fichajes de verano 2026 en el fútbol chileno
ver también
No es Colo Colo: Revelan el equipo chileno que va por Paulo Díaz tras su ‘no’ al Inter Miami
Audax Italiano
La continuidad de Eduardo Vargas es la gran duda de Audax Italiano en el mercado de fichajes. Foto: Photosport.
- Altas: -.
- Bajas: Jorge Espejo.
- Rumores: -.
Cobresal
- Altas: Antonio Castillo (Huachipato) y Bryan Carvallo (Unión Española) Renovados Christian Moreno y José Tiznado.
- Bajas: Alejandro Márquez, Jorge Henríquez, Vicente Fernández, Cristian Toro, Cristopher Barrera y Andrés Vilches.
- Rumores: -.
Colo Colo
Matías Fernández Cordero llega a Colo Colo. Foto: Colo Colo.
- Altas: Matías Fernández Cordero (I. del Valle, ECU). Regresa de préstamo Jeyson Rojas (Deportes La Serena).
- Bajas: Mauricio Isla, Óscar Opazo, Emiliano Amor, Matías Moya y Sebastián Vegas.
- Rumores: Esteban Andrada (Real Zaragoza, ESP), Jaime Vargas (Deportes Recoleta), Bruno Cabrera (Coquimbo Unido), Junior Barreto (Olimpia, PAR), Joaquín Sosa (Peñarol, URU), Jean Meneses (Vasco da Gama, BRA) y Damián Pizarro (Le Havre, FRA).
ver también
Delatan a Tano Ortiz con Esteban Andrada, el refuerzo bomba que quiere para Colo Colo: “Me contactó alguien de…”
Coquimbo Unido
Matías Fracchia es el primer refuerzo del campeón Coquimbo Unido para el 2026. Foto: Coquimbo Unido.
- Altas: Hernán Caputto (DT) y Matías Fracchia (Coritiba, BRA). Renovados Juan Cornejo, Diego Sánchez, Benjamín Chandía, Manuel Fernández, Alejandro Camargo, Gonzalo Flores y Cristóbal Dorador.
- Bajas: Esteban González (DT), Cecilio Waterman y Matías Palavecino.
- Rumores: -.
Deportes Concepción
Cristián Suárez es el último en sumarse al ascendido Deportes Concepción. Foto: Deportes Concepción.
- Altas: Matías Cavalleri (Alagoano, BRA), Ignacio Mesías (Unión La Calera) y Cristián Suárez (Palestino). Renovado Patricio Almendra (DT),
- Bajas: Claudio Fernández y Diego Zambrano.
- Rumores: -.
Deportes La Serena
La Serena se salvó apenas del descenso y tendrá renovación de plantel. Foto: Photosport.
- Altas: -.
- Bajas: Jeyson Rojas.
- Rumores: -.
ver también
U. Católica presenta a su refuerzo estrella: así fue anunciado Matías Palavecino
Deportes Limache
Joaquín Montecinos vuelve a Primera División con los Tomateros. Foto: Deportes Limache.
- Altas: Ramón Martínez (Paysandú, BRA) y Joaquín Montecinos (Libre). Renovados Danilo Catalán y Alfonso Parot.
- Bajas: Dylan Portilla y Guillermo Pacheco.
- Rumores: -.
Everton
Javier Torrente seguirá al mando de Everton. Foto: Everton.
- Altas: Renovado Javier Torrente (DT).
- Bajas: -.
- Rumores: -.
Huachipato
Carlos Herrera es el segundo jugador que se suma a Huachipato tras ganar la Copa Chile 2025. Foto: Huachipato.
- Altas: Cristián Toro (Cobresal) y Carlos Herrera (Curicó Unido). Renovados Jaime García (DT) y Rodrigo Odriozola.
- Bajas: Jimmy Martínez.
- Rumores: -.
ver también
Johnny Herrera apuesta todas sus fichas por Paqui Meneghini en la U de Chile: “Llega en su…”
Ñublense
Ñublense se refuerza con Joaquín González para el 2026. Foto: Ñublense.
- Altas: Juan José Rivera (DT), Carlos Salomón (Deportes Copiapó) y Joaquín González (Curicó Unido).
- Bajas: Ronald Fuentes (DT), Carlos Labrín, Esteban Valencia, Diego Tapia, Rodrigo González, Pedro Sánchez, Bayron Oyarzo y Bernardo Cerezo.
- Rumores: -.
O’Higgins
Francisco Meneghini deja la banca de O’Higgins para llegar a la U. Foto: Photosport.
- Altas: -.
- Bajas: Francisco Meneghini (DT) y Moisés González.
- Rumores: -.
Palestino
Cristián Muñoz será el entrenador de Palestino en la temporada 2026. Foto: Palestino.
- Altas: Cristián Muñoz (DT). Renovados Ariel Martínez, Dilan Zúñiga y José Bizama.
- Bajas: Lucas Bovaglio (DT), Facundo Castro, Benjamín Soto, Dixon Contreras, Cristián Suárez y Pablo Parra.
- Rumores: -.
ver también
“Uno entiende que quiere minutos”: Colo Colo analiza salida de este jugador
Unión La Calera
Ignacio Mesías se va de Unión La Calera para seguir en Primera División. Foto: Photosport.
- Altas: -.
- Bajas: Ignacio Mesías.
- Rumores: -.
Universidad Católica
- Altas: Matías Palavecino (Coquimbo Unido), Bernardo Cerezo (Ñublense), Jimmy Martínez (Huachipato) y Justo Giani (Aldosivi, ARG). Renovados Gary Medel, Fernando Zampedri, Darío Melo, Eugenio Mena y Jhojan Valencia.
- Bajas: Valber Huerta.
- Rumores: -.
ver también
La primera exigencia de Paqui Meneghini en U de Chile: ¡Bombazo del mercado de fichajes!
Universidad de Chile
Gustavo Álvarez se irá de la U y su adiós será oficial en las próximas horas. Foto: Photosport.
- Altas: -.
- Bajas: Ignacio Tapia, Lucas Di Yorio y Gustavo Álvarez (DT).
- Rumores: Francisco Meneghini (DT), Eduardo Vargas (Audax Italiano) y Lucas Romero (Cruzeiro, BRA).
Universidad de Concepción
Moisés González es el tercer refuerzo de la U de Conce. Foto: U. de Concepción.
- Altas: Juan Cruz Real (DT, libre), Jorge Espejo (Audax Italiano), Patricio Romero (Cobreloa) y Moisés González (O’Higgins). Renovado José Sanhueza.
- Bajas: Cristián Muñoz (DT),
- Rumores: