Mercado de fichajes: Unión Española se despedaza y se confirma la salida de una de sus figuras

Los hinchas de Unión Española no quieren más guerra. El equipo de colonia descendió por segunda vez en su rica historia y tras ello lo persiguen las noticias negativas.

Los hispanos han estado en la palestra por el conflicto que protagonizan con Emiliano Vecchio, quien se arrepintió de volver al cuadro de Independencia y trabajan para finiquitar su contrato sin haber jugado.

Además, Unión lamenta la partida de una de sus máximas figuras y que no será parte del plantel para buscar el ascenso en la Primera B, ya que Ariel Uribe anunció su salida del club en redes sociales.

Ariel Uribe se va de Unión Española. Foto: Alex Diaz/Photosport

“Altas y bajas, pero siempre di lo mejor de mí. Muchas gracias por todo. Siempre quise estar“, escribió el zurdo en sus redes sociales. El futbolista tenía contrato con Unión Española hasta diciembre de 2027, pero saldrá como cedido a un club por determinar.

Pablo Aránguiz también puede irse de Unión Española

Ariel Uribe puede no ser la única figura que se vaya de Unión Española, debido a que aún no se mantiene la chance de que Pablo Aránguiz parta a Colo Colo.

El puntero y capitán de los hispanos está en carpeta de Blanco y Negro, sin embargo, en Macul dudan con fichar al ex Universidad de Chile porque sufrió una grave lesión meniscal en el final de 2025 y aún no está disponible para jugar.

La situación de Pablo Aránguiz con Colo Colo se tiene que definir en las próximas horas, debido a que el Cacique espera fichar pronto al reemplazante de Lucas Cepeda.