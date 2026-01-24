“Pésima imagen”: Unión Española deja la grande con furiosa respuesta contra Emiliano Vecchio y su pareja

La polémica entre Unión Española y Emiliano Vecchio sumó un nuevo round. El volante trasandino que llegó a Chile como el gran refuerzo de los hispanos. Si hasta firmó el contrato en sus vacaciones y juramentó el retorno a la Liga de Primera. Pero con el pasó de los días todo cambió y se encontró con una realidad totalmente distinta. A tal punto que hasta su pareja Virginia Tissera recalcó que el cuadro nacional está en quiebra.

“Felices de estar en casa, y haber sumado anécdotas. Pero no, yo soy la mala del cuento por decir la verdad. Y Emiliano lo peor. Siempre y en todas con vos Emiliano Vecchio”, fueron parte de los mensajes que dejó la trasandina.

Es que la pareja reclamó por la falta de apoyo desde la dirigencia. Desde la búsqueda de un nuevo hogar hasta facilitar un vehículo para trasladarse en Santiago. A tal punto que cercanos al jugador facilitaron dinero para poder estar en el país.

Pese a los reclamos por redes sociales, no hubo respuesta desde Unión Española. Por lo que ahora Vecchio y Tissera están en Buenos Aires retomando su vida. Incluso el jugador busca nuevos clubes. A tal punto que se ofreció a jugar gratis por San Lorenzo, pero sin éxito.

Vecchio regresó a Buenos Aires y en Unión Española recalcan que todavía tiene contrato

Unión Española responde a Emiliano Vecchio y su pareja

El tema es que ahora la teleserie del verano sumó un nuevo capítulo con los descargos de la dirigencia de Unión Española. Ahora fue Santiago Perdiguero, el presidente del cuadro hispano, el que disparó contra Emiliano Vecchio y su pareja.

“Aceptó un salario y un premio por ascender a Primera División. Se le dejó claro que no se le podría pagar vivienda y vehículo. Nunca se le ha pagado vehículo a ningún jugador. Es insólito. Que luego venga ella (Virginia Tissera) y nos diga que no cumplimos, no nos parece bien”, alertó el dirigente en conversación con La Tercera.

La decepción de Unión Española con Vecchio se refleja en que el jugador aún tiene contrato y que ya lleva más de una semana sin presentarse a entrenar. Para peor revelaron que su imagen no fue la esperada y hasta llegó a entrenar en un estado no adecuado para un jugador profesional.

“El jugador faltó varias veces y sigue faltando a los entrenamientos. Sigue con contrato. Mandamos mensajes para que aparezca y nada. Al principio, porque estaba enfermo. Fue el médico a su casa, porque le cayó mal una comida. Después llegaba un día, daba una pésima imagen y luego faltó tres días seguidos. Es lamentable toda esta situación y, sobre todo los comentarios que hizo la mujer”, cerraron.