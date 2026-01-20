Tras dejar Unión Española: Emiliano Vecchio recibe nuevo portazo en Argentina

Una teleserie de aquellas protagoniza Emiliano Vecchio en Unión Española. Tras el descenso a la Primera B en 2025, el volante trasandino se ofreció para venir al club de sus amores y retornar a la Liga de Primera. Si hasta firmó el contrato en la playa y en medio de sus vacaciones

Sin embargo, nada resultó en el principio de año. El ex gordo no se acopló a la pretemporada de Gonzalo Villagra y para peor, acusó que la dirigencia no cumplió nada de lo que le prometió en un principio.

“Nos pusimos a buscar casa cuando eso tiene que hacerlo el club. Unión no cumplió nada y lo maltrató. Yo le decía ‘por el bien de la familia, vuelve a Argentina’”, indicó su pareja Virginia Tissera.

Mientras tanto, Vecchio ni tonto ni perezoso se ofrecía para buscar nuevo club en este 2026. Así fue como apareció la opción de jugar en San Lorenzo. “No quiero plata, yo quiero jugar en el Gasómetro”, expresó el jugador que aseguró tener “30 lucas verdes” en su cuenta bancaria.

El nuevo portazo a Emiliano Vecchio

Las declaraciones de inmediato se tomaron el fútbol trasandino. En especial porque San Lorenzo vive un complicado momento económico y el ofrecimiento del experimentado jugador ilusionó a los hinchas.

Sin embargo, desde la institución trasandina se descartó de inmediato la llegada de Emiliano Vecchio. “Pese al ofrecimiento del jugador, no hay interés ni en la comisión directiva, ni en el cuerpo técnico, para sumar al ex Racing”, confirmó el periodista Gonzalo Orellano en Dsports Radio.

Por lo que ahora Vecchio sigue en la búsqueda de nuevo club para estirar su carrera. De momento, a sus 37 años se encuentra a detalles de cerrar su salida de Unión Española y todo indica que volverá a Argentina por un nuevo desafío.