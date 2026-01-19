Un inesperado giro tuvo el esperado regreso de Emiliano Vecchio a Unión Española, quien disputará este 2026 la Primera B, donde el jugador no fue parte del amistoso contra San Luis y se señala que el jugador podría salir del equipo antes de debutar.

Ante esto, la pareja del jugador, Virginia Tissera, alzó la voz y reveló que es lo que pasó con el retorno del jugador al Santa Laura, acusando que no se ha respetado el contrato con el jugador, revelando las promesas que no se habrían cumplido.

Tissera, en conversación con AS, señaló que el cuadro hispano le prometió al jugador una casa, un vehículo y un colegio para que sus hijos estudien para sellar el regreso, pero no fue concretado. “Lo que pidió fue nada, eso siempre lo había tenido. Aparte, fue al club cobrando dos pesos”.

El conflicto entre Vecchio y Unión Española

La pareja del jugador señala que ellos llegaron a Chile a principio de año, pero todo se complicó, ya que asegura que el club no estaba cumpliendo las promesas. “Al inicio, Emiliano me dijo ‘acompáñame, así Unión asciende, porque este club me dio mucho’”, comentó al medio.

En la misma línea, Tissera agrega que llegaron a un Airbnb. “Nos pasó algo de terror: no habíamos avisado al banco que íbamos y teníamos todas las tarjetas bloqueadas. Como era primero, no pudimos pedir ni agua, estaba todo cerrado. No nos dejó ni una botella de bebida en el Airbnb”.

A eso agrega que le pidió a personas en Argentina que vayan al banco para habilitar sus tarjetas, pero debían de ir ellos de forma presencial. Ante esto, Vecchio pide que le paguen el sueldo, a lo que Unión no accede.

“La cuestión es que después nos pusimos a buscar casa, para supuestamente llevar a nuestros chicos, algo que siempre debe hacer el club. Imagínate que no tenemos ni RUT… Después nos enteramos que el club había arrendado el Airbnb por solo cinco días”.

Añadiendo que tras cumplirse los días en el Airbnb, Vecchio pidió que les renovaran la estadía. “Y le respondieron ‘no, no sé, tenemos que hablar con Santiago Perdiguero, con Luis Pavez, con Sabino (Aguad)’… Al final, Emiliano llamó a un periodista de Unión, que se ve que lo estima, y le hizo el favor de transferir para el Airbnb. Y ahí yo le pasé al chico dinero en efectivo, que unos amigos que tengo en Chile me habían facilitado. Sentía que estaba arriba de un barco en medio del mar, un desastre”.

Asimismo, añade que está muy decepcionada por la situación. “Es que Unión no cumplió nada y lo maltrató. Yo le decía ‘por el bien de la familia, vuelve a Argentina’. Ahora él está en la casa de mis amigos que te nombraba hace un rato, porque ya no podíamos seguir gastando en ese Airbnb, que le correspondía al club”.

La pareja del jugador comenta que él ha estado en contacto con Sabino Auad. “Sí, le decía ‘cumple lo que prometieron, necesito la camioneta y por favor, pásale al bróker inmobiliario los papeles para arrendar’. Además, no entiendo por qué sólo pagaron cinco días de Airbnb, si nosotros íbamos a quedarnos. Sabino maltrataba a Emiliano, le decía ‘estás cabrón’. No entiendo por qué lo hicieron ir si le iban a hacer esto”.

Además, añade que Emiliano le ha dicho que sigue teniendo confianza en que se solucione. “Los niños le han dicho ‘papi, te amamos con todo nuestro corazón’, yo le digo que vuelva y él contesta ‘estoy bien, ya me van a contestar, Unión no es así, nunca me pasó esto. Perdóname, gordita’.