Protagonizó la tapada del año, fue campeón en la Primera B y ahora extiende su carrera a los 39 años

El mercado de fichajes sigue moviéndose y ahora hay un viejo conocido en el fútbol chileno que toma protagonismo. Esto tiene relación con Matías Cano que a sus 39 años terminó su etapa en el Real Pilar del fútbol trasandino. Pese a ello, todo indica que seguirá su carrera en Uruguay.

El golero saltó a la fama en 2014 al protagonizar la tapada del año en UAI Urquiza. Tras ello, llegó al fútbol chileno primero en San Luis de Quillota. Pero fue en su campaña en Coquimbo Unido donde tocó la gloria.

ver también Iquique y Unión Española parten de local: ANFP publica toda la programación de la Primera B

Primero logró el ascenso en 2018, luego disputó las semifinales de Copa Sudamericana. Su estilo de inmediato marcó diferencias. El gran control de balón y magistrales tapadas lo ubicó entre las figuras de la competencia nacional. Aunque también corrió más de un riesgo al salir a jugar lejos de su arco.

Pese a ello, protagonizó ahora en el fútbol chileno una de las mejores tapadas del último tiempo. Así fue en el duelo ante Magallanes donde prácticamente con la punta de los dedos sacó el balón y evitó un golazo de mitad de cancha de Gonzalo Sosa.

Pero no todas fueron alegrías. Tras ello, sufrió con el descenso del cuadro pirata. La revancha vino de inmediato en la campaña del 2021 y nuevamente dejó al aurinegro en la Liga de Primera. Su última etapa en Chile la vivió en Cobreloa, para luego volver a su tierra natal.

Publicidad

Publicidad

En el Real Pilar logró salir campeón en la Primera C de Argentina. Pero a finales del 2025 se informó que su vínculo llegaba a su fin. Aunque esto no truncó la carrera de Cano que ahora con mirando de reojo las cuatro décadas se va a jugar a Uruguay.

Tweet placeholder

El nuevo club de Matías Cano

A través de su Instagram el portero Matías Cano confirmó que sigue con su carrera en el extranjero. Lo que expresó con un registro que sacó aplausos entre los hinchas.

Publicidad

Publicidad

ver también Mercado de fichajes de verano 2026 del fútbol chileno: rumores, refuerzos, bajas y más

“Dicen los sueños que no hay forma de frenar”, comenzó su mensaje. “No es el final, aún queda, y queda lo mejor. con el mismo hambre de siempre por otro desafío. Quizá sea el último? Quizá si, quizá no”, dejó la incertidumbre el golero que el próximo mes de abril cumplirá 40 años.

Ahora según el medio Primera B detalla que el golero quiere mantener en secreto su nuevo club hasta que se haga oficial. Pero lo que único que está claro es que será en el fútbol uruguayo.