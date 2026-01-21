Siguen las salidas en Colo Colo. El mercado de fichajes 2026 ha estado marcado por varias despedidas en el Cacique, que continúa con su proceso de reestructuración. En las últimas horas se conoció la salida de un nuevo nombre que deja Macul y que ya comienza a proyectar su futuro lejos del Estadio Monumental.

Se trata de Matías Moya, atacante argentino-chileno que, según informó el medio AS, acordó su salida anticipada de Colo Colo pese a que aún le restaba un año de contrato. De esta manera, el futbolista queda oficialmente como jugador libre.

Desde el citado medio detallan que la decisión se tomó luego de que el delantero no fuera considerado en la planificación del técnico argentino Fernando Ortiz, situación que terminó por acelerar su desvinculación del club albo.

Matías Moya deja Colo Colo y mira a un viejo conocido

Con 27 años y sin contrato vigente, Moya ya comenzó a buscar un nuevo desafío y en ese escenario aparece un viejo conocido: Ñublense. El cuadro chillanejo surge como el principal interesado en quedarse con sus servicios, un destino que no le resulta ajeno al ex River Plate.

Cabe recordar que Moya defendió la camiseta de los ‘Diablos Rojos‘ entre 2021 y 2022, período en el que logró continuidad y protagonismo, rendimiento que finalmente le permitió dar el salto a Colo Colo.

Matías Moya podría volver a vestir de rojo de cara al 2026. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Publicidad

Publicidad

De concretarse su arribo, el atacante podría reencontrarse con un entorno que conoce bien, en un equipo que busca reforzarse de cara a una temporada exigente y donde tendría mayores opciones de sumar minutos, algo que nunca pudo consolidar en Macul.

Los números de Matías Moya en 2025

Fichado por Colo Colo en 2023, Moya mantuvo contrato con el Cacique durante tres temporadas. Sin embargo, en 2025 fue cedido a Deportes Iquique, club con el que vivió el descenso a la Primera B.

En lo personal, su rendimiento estuvo lejos de las expectativas: disputó 24 partidos con los “Dragones Celestes”, registrando apenas una asistencia y sin convertir goles.

Publicidad