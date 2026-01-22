Se termina dando lo que se esperaba. La reunión extraordinaria del directorio de Blanco y Negro de este jueves tenía un tema muy claro por definir, aprobar o rechazar el ofrecimiento económico que Elche le hizo a Colo Colo por el pase de Lucas Cepeda.

Si bien se mencionó que la propuesta de la escuadra cuyo propietario es el agente argentino Christian Bragarnik podía alcanzar los US$3 millones de dólares, la realidad es que terminó siendo de “apenas” US$2,2 millones por el 70 por ciento de su carta.

Entre la presión desde Elche, y el propio deseo de Cepeda que se concrete la operación, la mesa de Blanco y Negro aprobó por decisión unánime la oferta y el porteño culminará su etapa en Colo Colo después de dos años, para dar el salto a Europa.

Es oficial: Lucas Cepeda se va de Colo Colo

Si bien durante el último año se mencionaba la opción de que el delantero pudiera dar el salto, se mencionó que desde Brasil, Argentina e Italia habían opciones, pero siempre desde Blanco y Negro insistían que no eran concretas.

De hecho, en 2025 desde Colo Colo esperaban recaudar US$5 millones de dólares por la venta de Cepeda; sin embargo, las propuestas no estuvieron ni cerca de llegar a esta cifra. Fue allí que el futbolista hizo pesar su deseo de salir sí o sí en 2026.

Si bien se mencionó en las últimas se informó que el Panathinaikos de Grecia mostró interés en firmarlo, la única oferta que estaba sobre la mesa de Blanco y Negro fue la de Elche, que finalmente contó con la venia de sus nueve directores.

Los números que deja el porteño en el Cacique

De esta forma, se pone término a la etapa de Lucas Cepeda en Colo Colo, club al que llegó en 2024 y por el que le pagó a Santiago Wanderers cerca de US$3 millones de dólares. En dos años, ganó igual número de títulos: Supercopa y Campeonato Nacional.

Dentro de la cancha, disputó un total de 5.173 minutos en 72 encuentros, tanto en torneos locales como Copa Libertadores, donde registró 15 goles y ocho asistencias, además de recibir ocho tarjetas amarillas.

