Para muchos fue un “regalo”, para otros fue una acertada movida dirigencial. Colo Colo logró la venta del delantero Lucas Cepeda al cuadro español de Elche, que desembolsó por el 70 por ciento de su pase cerca de US$2,6 millones de dólares.

Reportes periodísticos apuntan a que desde Blanco y Negro aceptaron la propuesta para quedarse con el 30% de una futura venta, “por su proyección entienden que podrían hacer más caja“. Es por esto, que sale la comparación sobre lo que pagaron a Santiago Wanderers en 2024.

Precisamente quien hizo la operación con Colo Colo para vender a Cepeda en esa ocasión fue su presidente Reinaldo Sánchez, que tras conocerse la partida a Elche, entregó su particular visión en conversación con Radio Cooperativa, con un recado polémico para la dirigencia alba.

Sánchez ataca a Colo Colo por venta de Cepeda

Mientras los caturros recibieron US$3 millones de dólares en dos cuotas por la compra del delantero desde el Monumental, en Macul recibirán US$400 mil menos. Aunque para el ex mandamás de la ANFP ese tema le incumbe al Cacique.

“Ese es problema de Colo Colo, no es problema mío. Nosotros (Wanderers) lo vendimos bien. Yo siempre dije y pensé que (Cepeda) se iría a Europa, ya van a ver con el tiempo de lo que es capaz de hacer”, afirmó Reinaldo Sánchez quien da su explicación de porqué Colo Colo recibió poco dinero por el jugador.

“No se olviden que Chile salió último en las Clasificatorias (al Mundial 2026). Chile cuando ganó las dos Copas América, todos los jugadores se revalorizaron, Alexis, Vidal, todos. Porque es obvio que los clubes miran a los que son campeones, yo también lo haría”, finalizó el dirigente porteño.

Los números que deja el porteño en el Cacique

De esta forma, se pone término a la etapa de Lucas Cepeda en Colo Colo, club al que llegó en 2024 y por el que le pagó a Santiago Wanderers cerca de US$3 millones de dólares. En dos años, ganó igual número de títulos: Supercopa y Campeonato Nacional.

Dentro de la cancha, disputó un total de 5.173 minutos en 72 encuentros, tanto en torneos locales como Copa Libertadores, donde registró 15 goles y ocho asistencias, además de recibir ocho tarjetas amarillas.