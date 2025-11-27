En Santiago Wanderers siguen procesando lo que fue esta decepcionante temporada 2025. Otra vez los caturros fracasaron en su intento de volver a la Primera División, esto luego de caer en los cuartos de final de la Liguilla ante Cobreloa.

Este duro mazazo en Valparaíso volvió a poner en tela de juicio la administración de Reinaldo Sánchez como presidente del club. El empresario micrero ha sido incapaz de lograr el ascenso con el Decano y por lo mismo son varios los que ya piden su salida.

Sin embargo, por lo menos en el corto plazo eso no será posible. Así lo dejó en claro el propio Sánchez, quien en charla con El Mercurio de Valparaíso hizo su autocrítica tras este lamentable año, pero dejó en claro que no se irá de la institución.

“No le puedo pasar Santiago Wanderers a cualquiera”

Don Choco partió diciendo que “he tratado de tomar la bandera y subir, pero falló. No me han salido las cosas. Hay gente que se le desborda a usted y otros que no. Lo que se ha vivido no es normal”.

En ese sentido, el dirigente fue tajante en asegurar que “no le puedo pasar el club a cualquiera. Habrá que apechugar hasta que llegue alguien. Lo otro sería mandar al club a Tercera (…) Si no llega ninguna oferta ni ofrecimiento, seguiré yo”.

Santiago Wanderers jugará por quinto año seguido en la Primera B, una mala racha que no se veía en Valparaíso desde la década los 80. | Foto: Photosport.

“Vinieron tipos que no rindieron o cumplieron cuando jugaron. La idea es apostar por la gente nuestra. Hemos estado dos años en las finales Sub 20 y contamos con mucha gente joven que se ha ido fogueando”, concluyó.

Cabe recordar que Santiago Wanderers perdió la categoría en el 2021. Con esto dicho, en el 2026 ya serán cinco años en la Primera B, una racha que no se veía desde su pasó por la división de plata entre 1985 y 1989.