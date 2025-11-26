Santiago Wanderers volvió a vivir una decepción en la Primera B. En agónica definición a penales, el caturro dejó escapar la ventaja en los 90 minutos y quedó eliminado ante Cobreloa, por la Liguilla del Ascenso.

Los verdes de Valparaíso seguirán en la división de plata el próximo año y las repercusiones no se hicieron esperar. Ante la furia de los hinchas, la directiva ya tomó cartas en el asunto para subir sí o sí el próximo año.

“La gran mayoría del plantel terminó su contrato con el cierre de campeonato. Hay algunos como Jorge Luna, Eduardo Miranda y Sergio Felipe que tienen un año más con nosotros”, dijo el gerente general, Luis Sánchez, a La Estrella de Valparaíso.

Dolorosa salida de Wanderers para el 2026

El gerente Luis Sánchez confirmó que el técnico Domingo Sorace no seguirá más al mando del primer equipo en Wanderers. Pese al buen inicio al asumir como interino, no logró el objetivo de subir a la Liga de Primera.

Domingo Sorace no sigue más en el primer equipo/Photosport

“Es una decisión del directorio y la comisión de fútbol. Estamos muy agradecidos del trabajo de Domingo, porque nunca le ha dado la espalda a Santiago Wanderers”, avisó el gerente general del club.

Siguiendo con las razones de la salida de Sorace, Luis Sánchez aseguró que “cada vez que lo hemos necesitado, él y su equipo han estado dispuestos a entrar en la batalla”.

“Ahora debemos evaluar varios factores para proyectar el 2026, porque si queremos poner fin a estos cinco años en la B, tenemos que sentar bases sólidas desde el inicio, y en eso estamos enfocados”, cerró.